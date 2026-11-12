استعفای جنسن هوانگ از مدیرعاملی انویدیا و سرپرستی کولت کرس

جنسن هوانگ از مدیرعاملی و سایر سمت‌های مدیریتی شرکت انویدیا استعفا داد و کولت کرس تا انتخاب مدیرعامل جدید سرپرستی این شرکت فناوری تراشه را بر عهده گرفت.

هیات‌مدیره شرکت آمریکایی انویدیا اعلام کرد جنسن هوانگ از مدیرعاملی و دیگر سمت‌های مدیریتی خود در این شرکت استعفا کرده است. استعفای او در شرایطی اعلام شد که هوانگ در روزهای اخیر به‌دلیل افشای دو رابطه خارج از ازدواج تحت فشار قرار گرفته بود. یکی از این ارتباط‌ها با زنی چینی بود که مظنون به همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی پکن است.

کولت کرس، معاون اجرایی و مدیر ارشد مالی انویدیا، پذیرفته است تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، سرپرستی این شرکت را بر عهده بگیرد. انویدیا از تولیدکنندگان اصلی پردازنده‌های پیشرفته است و پردازنده‌های این شرکت نقش کلیدی در توسعه و اجرای سامانه‌های هوش مصنوعی دارند.

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سرپرستی کولت کرس و جایگاه جنسن هوانگ در انویدیا

کولت کرس به‌عنوان سرپرست انویدیا تا انتخاب مدیرعامل جدید، مسئولیت اداره این شرکت را بر عهده خواهد داشت. هوانگ از بنیان‌گذاران انویدیا است و از زمان تاسیس این شرکت در سال ۱۹۹۳ مدیریت آن را بر عهده داشته است.

در دوران مدیریت جنسن هوانگ، انویدیا از یک تولیدکننده پردازنده‌های گرافیکی به یکی از شرکت‌های اصلی تامین‌کننده تراشه‌های مورد نیاز هوش مصنوعی تبدیل شد. این تحول، جایگاه انویدیا را در صنعت فناوری به یکی از مهم‌ترین بازیگران این حوزه تبدیل کرده است.

موضع هیات‌مدیره و گزارش وال‌استریت ژورنال

هاروی جونز، عضو هیات‌مدیره انویدیا، در بیانیه‌ای درباره انتخاب کولت کرس گفت که کرس در هدایت انویدیا طی دوره‌ای از رشد فوق‌العاده نقش داشته و شناخت عمیقی از کسب‌وکار، مشتریان، فعالیت‌های عملیاتی و وضعیت مالی این شرکت دارد. همچنین اعلام شد هاروی جونز به‌عنوان نخستین رییس هیات‌مدیره در تاریخ انویدیا انتخاب شده است.

وال‌استریت ژورنال در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد نوشت هیات‌مدیره انویدیا پس از افشای دو رابطه خارج از ازدواج جنسن هوانگ، برای برکناری او آماده می‌شود. این روزنامه به‌نقل از منابع آگاه اعلام کرد که هیات‌مدیره احتمالا در همان روز تشکیل جلسه می‌دهد و درباره آینده هوانگ در این شرکت تصمیم‌گیری می‌کند.

گزارش وال‌استریت ژورنال پس از آن منتشر شد که نیویورک‌تایمز از رابطه خارج از ازدواج هوانگ با یکی دیگر از مدیران ارشد انویدیا خبر داد. این رابطه در کنار ارتباط او با زن چینی مظنون به جاسوسی، فشارها بر مدیرعامل ۶۳ ساله این شرکت را افزایش داده بود.

پیامدهای استعفا برای بازار تراشه و هوش مصنوعی

تغییر رهبری انویدیا در حالی رخ می‌دهد که پردازنده‌های این شرکت در توسعه و اجرای سامانه‌های هوش مصنوعی نقش کلیدی دارند. از این رو، جایگزینی مدیرعامل می‌تواند بر برنامه‌های آینده این شرکت برای تامین تراشه‌های مورد نیاز این صنعت اثر بگذارد.

تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، کولت کرس به‌عنوان سرپرست اداره انویدیا را بر عهده دارد و هیات‌مدیره به رهبری هاروی جونز بر روند انتخاب جانشین نظارت خواهد داشت. منبع خبر تاریخ مشخصی برای معرفی مدیرعامل جدید اعلام نکرده است.