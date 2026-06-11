استعفای جنجالی وزیر دفاع بریتانیا در پی بحران بودجه نظامی و تهدیدات جهانی

جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی فزاینده و اختلافات شدید با دولت کییر استارمر، از مقام خود استعفا داد و نسبت به امنیت ملی هشدار داد.
استعفای جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا ، در روز پنجشنبه ۲۰ خرداد، تنها یک تغییر در ترکیب کابینه نیست، بلکه نشاندهنده یک شکاف عمیق و استراتژیک در دیدگاههای امنیتی دولت کییر استارمر است.
هیلی در نامهای صریح و تند به نخستوزیر، هشدار داد که بریتانیا در زمانی که جهان با تهدیداتی بیسابقه و فزاینده روبروست، از تخصیص بودجههای ضروری برای ارتش بازمانده است. او تاکید کرد که برنامههای سرمایهگذاری دفاعی فعلی دولت، به طور قابل توجهی کمتر از آن چیزی است که برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی در این دوران پرمخاطره لازم باشد.
به باور هیلی، خزانهداری بریتانیا با رویکردی سختگیرانه و اقتصادی، نیازهای حیاتی دفاعی را نادیده گرفته و نتوانسته است منابع لازم را برای تجهیز و نوسازی نیروهای مسلح فراهم کند. او با اشاره به آمارهای مالی، توضیح داد که بودجه پیشبینی شده برای سال آینده تنها به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی میرسد و حتی تا سال ۲۰۳۰ نیز این رقم تنها به ۲.۶۸ درصد افزایش مییابد، در حالی که نیازهای عملیاتی ارتش بسیار فراتر از این ارقام است.
این در حالی است که استارمر وعده داده بود این میزان را تا سال ۲۰۲۷ به ۲.۵ درصد و تا سال ۲۰۳۴ به ۳ درصد برساند، اما به نظر میرسد این وعدهها با واقعیتهای بودجهای خزانهداری همخوانی ندارد. از منظر استراتژیک، جان هیلی از مدتها پیش، یعنی از تیر ماه سال ۱۴۰۳، نسبت به کمبود منابع مالی هشدار داده بود.
او در تحلیلهای خود به طور ویژه به تهدیدات ناشی از اقدامات رژیم ایران در منطقه و تهاجم گسترده روسیه به اوکراین اشاره کرد و معتقد بود که بریتانیا نمیتواند در حالی که محیط امنیتی جهانی به شدت ناپایدار شده است، با بودجههای محدود عمل کند. هیلی در دوران تصدی خود تلاشهای بسیاری کرد تا یک ائتلاف چندملیتی قدرتمند تشکیل دهد تا در صورت دستیابی به یک آتشبس احتمالی، امنیت پایدار اوکراین تضمین شود و روسیه نتواند دوباره از موقعیت خود برای تهدید اروپا استفاده کند.
او بر این باور بود که قدرت بازدارندگی بریتانیا تنها از طریق سرمایهگذاریهای کلان در صنایع دفاعی و تقویت توان عملیاتی ارتش امکانپذیر است و هرگونه کاهش یا عدم رشد بودجه در این مقطع، به معنای پذیرش ضعف در برابر دشمنان است. واکنشهای بینالمللی به این استعفا نشان میدهد که بریتانیا در محیطی تحت فشار قرار دارد.
مارک روت، دبیرکل ناتو، در بروکسل با ابراز احترام به شخص هیلی، خاطرنشان کرد که کشورهای عضو ناتو در حال حاضر در تلاش هستند تا سرمایهگذاریهای دفاعی خود را افزایش دهند تا با استانداردهای جدید امنیتی سازگار شوند. از سوی دیگر، فشارهای ایالات متحده به ویژه از جانب دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بر این بحران افزوده است.
ترامپ به طور صریح از اعضای ناتو خواسته است تا هزینههای نظامی خود را تا سال ۲۰۳۵ به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. استدلال ترامپ این است که ایالات متحده نباید به تنهایی بار تامین امنیت کشورهای اروپایی را به دوش بکشد، در حالی که بسیاری از این کشورها سهم منصفانه خود را در هزینههای دفاعی پرداخت نمیکنند.
در چنین فضایی، استعفای وزیر دفاع بریتانیا به دلیل کمبود بودجه، میتواند سیگنال ضعفی به متحدان و دشمنان ارسال کند. در نهایت، این اتفاق بحران سیاسی داخلی دولت کییر استارمر را تشدید کرده است. جان هیلی ششمین وزیری است که تنها در یک ماه گذشته از دولت استارمر استعفا داده است و این موج از کنارهگیریها نشاندهنده عدم انسجام درونی حزب کارگر و تضاد در اولویتهای مدیریتی نخستوزیر است.
استارمر اکنون با فشار شدید اعضای حزب خود برای بازنگری در نحوه اداره دولت و حتی درخواستهایی برای کنارهگیری مواجه است. تضاد میان نیازهای امنیتی ملی و محدودیتهای مالی خزانهداری، بریتانیا را در وضعیتی قرار داده است که باید میان ثبات اقتصادی و قدرت نظامی یکی را انتخاب کند، اما به نظر میرسد استعفای هیلی هشدار نهایی برای این است که نادیده گرفتن امنیت در برابر تهدیدات جهانی، هزینههای بسیار سنگینتری در آینده به همراه خواهد داشت
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