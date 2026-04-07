استعفای گتوسو و بحران در فوتبال ایتالیا: ایتالیا جام جهانی 2026 را از دست داد و به دنبال سرمربی جدید است

پس از شکست در پلی‌آف و عدم راهیابی به جام جهانی 2026، جنارو گتوسو از سمت سرمربیگری ایتالیا استعفا داد. فدراسیون فوتبال ایتالیا به دنبال جایگزین است و پپ گواردیولا و آنتونیو کونته از گزینه‌های احتمالی هستند. ایتالیا برای سومین دوره متوالی از حضور در جام جهانی باز می‌ماند.

با شکست تیم ملی فوتبال ایتالیا و عدم صعود به جام جهانی 2026، جنارو گتوسو از سمت سرمربیگری آتزوری استعفا داد. این اتفاق پس از باخت 4 بر 1 ایتالیا در ضربات پنالتی مقابل بوسنی و هرزگوین در فینال پلی‌آف اروپایی رخ داد. علاوه بر این، استعفا ی گابریله گراوینا از ریاست فدراسیون فوتبال ایتالیا و جان‌لوئیجی بوفون از سمت مدیر فنی تیم ملی، نشان‌دهنده یک تغییر و تحول بزرگ در این فدراسیون و کادر فنی تیم ملی است.

این شکست‌ها و استعفاها، امیدها را برای حضور ایتالیا در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان به شدت کمرنگ کرد و هواداران فوتبال ایتالیا را در شوک فرو برد. گتوسو که در طول دوران مربیگری خود نتوانست موفقیت‌های چشمگیری با تیم ملی کسب کند، پس از این شکست تلخ تصمیم به کناره‌گیری گرفت. این در حالی است که پیش از این نیز انتقادات زیادی به عملکرد او وارد می‌شد و بسیاری از کارشناسان و هواداران خواستار تغییر در کادر فنی تیم ملی بودند. با این تحولات، آینده تیم ملی فوتبال ایتالیا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و فدراسیون فوتبال این کشور در تلاش برای یافتن جایگزینی مناسب برای هدایت تیم ملی است. به گفته روزنامه ایتالیایی «گاتزتا دلو اسپورت»، فدراسیون فوتبال ایتالیا به طور جدی پپ گواردیولا، سرمربی موفق منچسترسیتی را به عنوان گزینه اصلی برای سرمربیگری آتزوری در نظر دارد. این روزنامه گزارش داده است که مسئولان فدراسیون در حال بررسی دقیق شرایط و امکان‌سنجی برای انتصاب گواردیولا هستند. گواردیولا پیش از این نیز تمایل خود را برای مربیگری یک تیم ملی در آینده ابراز کرده بود و حتی به حضور در مسابقات جام جهانی، یورو یا کوپا آمریکا ابراز علاقه نشان داده بود. او که تا پایان ژوئن 2027 با منچسترسیتی قرارداد دارد، اخیرا اعلام کرده بود که تا پایان این قرارداد در این باشگاه خواهد ماند. در همین حال، آنتونیو کونته، سرمربی ناپولی نیز پس از پیروزی تیمش مقابل میلان در سری آ، از تمایل خود برای بازگشت به نیمکت آتزوری سخن گفت. کونته که سابقه مربیگری تیم ملی ایتالیا را در کارنامه خود دارد (2014 تا 2016)، اظهار داشت که اگر رئیس فدراسیون بود، نام او را در لیست گزینه‌ها قرار می‌داد. او با اشاره به آشنایی خود با جو تیم ملی، از این تجربه ابراز خوشحالی کرد. عدم حضور ایتالیا در جام جهانی 2026، سومین غیبت متوالی این تیم در این رقابت‌ها خواهد بود که نشان‌دهنده یک بحران جدی در فوتبال ایتالیا است. ایتالیا آخرین بار در سال 2014 در جام جهانی حضور داشت و پس از آن در دو دوره قبلی این مسابقات غایب بود. این ناکامی‌ها، زنگ خطری برای فوتبال ایتالیا به صدا درآورده و نیاز به بازسازی و تحولات بنیادین در این رشته ورزشی را بیش از پیش نمایان کرده است





ایتالیا جام جهانی فوتبال گتوسو گواردیولا کونته استعفا بحران فدراسیون

