مازیار زارع سرمربی ملوان استعفا داد. همچنین افشاگری فلورنسیا مرکاو درباره دیه‌گو گواچی و حکم مالی منچسترسیتی با جزئیات بررسی شده است.

مازیار زارع ، سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی، رسماً از سمت خود کنار کشید. وی پس از باخت مقابل استقلال خوزستان اعلام کرد که پیش‌تر با مالک باشگاه توافق کرده بود پس از این دیدار، صرف‌نظر از نتیجه، از هدایت تیم کناره‌گیری کند.

انتقال جنسیتی و فشارهای روانی دیه‌گو گواچی

فلورنسیا مرکاو، مهاجم ۳۲ ساله تیم ریورپلاته آرژانتین، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان جزئیات جدیدی از آزارهای دیه‌گو گواچی، سرمربی سابق خود، افشا کرد. مرکاو ادعا می‌کند که تنها یک هفته پس از پیوستن به تیم، پیامی حاوی درخواست‌های جنسی صریح از گواچی دریافت کرده است.

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بازیکن آرژانتینی شرح می‌دهد که پس از رد این درخواست‌ها، رفتارهای تهدیدآمیز و خشونت‌آمیز گواچی شدت گرفت. وی می‌گوید مربی سابقش در حین تمرینات با فشار فیزیکی و تهدید به کشتن او و خانواده‌اش، قصد پاک کردن پیام‌ها را داشت که منجر به اقدام خودکشی مرکاو شد.

تلاش‌های حقوقی و واکنش‌های سیاسی به پرونده گواچی

مرکاو اکنون به جمع پنج بازیکنی پیوسته که شکایت رسمی خود را در فیفا ثبت کرده‌اند. پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز پنج بازیکن دیگر، از جمله گابریلا گارتون، شکایت مشابهی ثبت کرده بودند که منجر به پیشنهاد محرومیت گواچی شد، اما او به دلیل عدم کفایت ادله تبرئه گردید.

این پرونده اکنون ابعاد سیاسی پیدا کرده است. آندره‌آ گواچی، همسر مربی آргانتینی، در تدوین لایحه‌ای برای تشدید مجازات زندان در اتهام‌زنی دروغین مشارکت داشته است که منتقدان آن را تضعیف حقوق زنان در دولت جیجی میلی می‌دانند. با این حال مرکاو بر پیگیری تا پایان مسیر تاکید دارد.

پاسخ‌های فلیکس زنوزی مالک باشگاه تراکتور

فلیکس زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، در واکنش به مشکلات سفرهای آسیایی و شکست‌های اخیر، مسئولیت اصلی را بر عهده گرفت. وی انتخاب عمان به عنوان میزبان مسابقات را اشتباهی صددرصدی خواند و اشاره کرد که بازیکنان در طول سه روز حدود ۴۰ ساعت زمان سفر را صرف کرده‌اند.

زنوزی با تایید سنگینی شکست‌ها اعلام کرد که با سرمربی و مدیرعامل برای تقویت تیم در نیم‌فصل مذاکره خواهد کرد. وی همچنین از پیگیری شکایات مربوط به درگیری‌های اخیر با ملوان در انزلی و ارجاع احتمالی به فیفا و CAS خبر داد.

در ادامه، مالک تراکتور انتقاداتی را به اظهارات علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی تیم، درباره مسائل قراردادی وارد کرد. زنوزی این اقدام را باعث دلخوری هواداران دانست و خواستار حل اختلافات داخلی از طریق مذاکره به جای رسانه‌ها شد.

حکم نهایی کمیسیون مستقل منچسترسیتی

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس حکمی را علیه باشگاه منچسترسیتی صادر کرد که بر اساس آن، نقض قوانین مالی در طول ۹ فصل تایید شده است. این حکم در شهریور ماه امسال منتشر شد.

براساس مستندات، مالکان اماراتی باشگاه، از طریق توافق‌های صوری، درآمدهای تیم را بیش از واقعیت نشان داده و زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کرده‌اند. این تخلفات منجر به محکومیت رسمی این باشگاه و مالکان آن گردیده است.