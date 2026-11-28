سارا ساعی جوغان از عفو بین‌الملل استعفا داد و به کم‌توجهی به حقوق بشر ایران و دوگانه‌نگری در گزارش‌های غزه و ایران انتقاد کرد. این اقدام بازتاب‌گر اختلافات داخلی این سازمان حقوق بشری است.

سارا ساعی جوغان ، هماهنگ‌کننده پیشین امور ایران در عفو بین‌الملل بریتانیا، از این نهاد بین‌المللی کناره‌گیری کرد و رسماً به سیاست‌های فعلی آن انتقاد وارد نمود. این سازمان حقوق بشری که در سال ۱۹۶۱ تاسیس شده، همواره خود را مستقل و غیرانتفاعی معرفی می‌کند، اما جوغان در گزارش جدید خود مدعی شده است که این نهاد اصول بی‌طرفی سیاسی را زیر پا گذاشته است. او در مصاحبه با روزنامه "تایمز" اظهار داشت که در سال ۲۰۱۵ به این سازمان پیوسته و تا مارس ۲۰۲۵ در سمت خود فعالیت داشته، اما اکنون احساس می‌کند که تمرکز سازمان بر مسائل دیگر باعث حاشیه‌رانی به وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.

دلایل اصلی استعفا و دوگانه‌نگری در گزارش‌ها

سارا ساعی جوغان که ۴۶ سال دارد، به صراحت اعلام کرد که عفو بین‌الملل رویکردی دوگانه در برخورد با مسائل جغرافیایی مختلف اتخاذ کرده است. به نوشته روزنامه بریتانیایی "تلگراف" در تاریخ ۲۷ نوامبر، او معتقد است که طرح هم‌زمان مسائل ایران و فلسطینیان باعث کاهش توجه به سرکوب مردم ایران شده است. جوغان در این گفتگو بیان داشت که انتقادات او بیشتر به نحوه برگزاری برنامه‌ها و نشست‌های مرتبط با ایران بازمی‌گردد.

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یکی از موارد کلیدی که جوغان به آن اشاره کرده، حضور سخنرانانی است که در شبکه‌های اجتماعی از چهره‌های "شورای ملی ایرانیان آمریکا" یا همان نایاک حمایت می‌کردند. منتقدان نایاک را به لابی‌گری در راستای منافع جمهوری اسلامی متهم می‌کنند و جوغان نیز تایید کرده که حضور این افراد در رویدادهای سازمان، با اصول اولیه آن سازگار نبوده است. او خاطرنشان کرد که حتی نشست‌های تخصصی نیز گاهی به بستری برای بیان دیدگاه‌های حامیان فلسطینیان و مخالف اسرائیل تبدیل می‌شدند.

حادثه نیلوفر بروک و واکنش‌های سازمانی

انتقادات جوغان متوجه نیلوفر بروک، هماهنگ‌کننده دیگر امور ایران در عفو بین‌الملل نیز بوده است. طبق گزارش تلگراف، بروک پس از درگذشت علی خامنه‌ای، مطالبی را منتشر کرد که در آن از رهبر پیشین جمهوری اسلامی به عنوان "مردی با شرافت" یاد شده بود. این اقدام باعث خشم فعالان حقوق بشر و منتقدان داخلی شد و به عنوان نشانه‌ای از بی‌طرفی ضعیف سازمان تلقی گردید.

عفو بین‌الملل بریتانیا در واکنش به این اتهامات، اعلام کرد که دیدگاه‌های شخصی نیلوفر بروک بیانگر مواضع رسمی سازمان نیست. سخنگوی این نهاد تاکید کرد که سازمان در چندین دهه گذشته فعالیت گسترده‌ای در زمینه مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران داشته است. به عنوان مثال، انتشار گزارشی هزارصفحه‌ای در سپتامبر ۲۰۲۶ درباره سرکوب جنبش "زن، زندگی، آزادی" اشاره شد که به ادامه حضور مقام‌های مسئول در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ارتکاب جنایات علیه بشریت می‌پردازد.

مسائل حاشیه‌ای و آینده حقوق بشر در ایران

جوغان همچنین از لغو نمایش مستندی درباره قربانیان سرکوب اعتراضات سال ۲۰۲۲ در ایران انتقاد کرد. او همچنین از انتشار مطالب مربوط به نقض حقوق بشر در ایران در یک گروه واتس‌اپ توسط مسئولان سازمان گلایه داشت. این فعال حقوق بشر معتقد است که این نوع اقدامات باعث می‌شود صدای قربانیان ایرانی کمتر شنیده شود. در کنار این مسائل، مدافعان حقوق بشر هشدار داده‌اند که جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی در ایران می‌تواند خطر کودک‌همسری را برای دختران افزایش دهد.

نیلوفر بروک در واکنش به انتقادات، سیاست‌های جنگی بریتانیا در قبال ایران را محکوم کرد و خواستار اختصاص منابع مالی این کشور به تامین نیازهای شهروندان شد. او همچنین از مدافعان حقوق بشر خواست تا با فراهم کردن زمینه "بمباران کودکان" در کشورهای منطقه مقابله کنند. جمهوری اسلامی تاکنون به نمایندگان این نهاد بین‌المللی اجازه بازدید از زندان‌های ایران را نداده و بارها با انتقاد از گزارش‌های عفو بین‌الملل، این سازمان را به جانبداری از کشورهای غربی متهم کرده است. پرسش‌های متعددی از جمله آیا رسانه‌ای کردن پرونده زندانیان سیاسی به نفع آن‌هاست، همچنان بدون پاسخ قطعی باقی مانده است.