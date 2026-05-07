تحلیلی جامع بر راهبرد ضدتروریسم ۲۰۲۶ دونالد ترامپ، چالش‌های عملیاتی پروژه آزادی در تنگه هرمز و تأثیرات بحران‌های خاورمیانه بر امنیت اقتصادی کشورهای عضو آسه‌آن و حقوق بشر در ایران.

دونالد ترامپ در چارچوب سند جدید و جامع راهبرد ضدتروریسم سال ۲۰۲۶ ایالات متحده، با اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان حامی شماره یک تروریسم دولتی در سطح جهان معرفی کرد.

او در این سند تأکید نمود که عملیات‌های نظامی پیشین تحت عناوین چکش نیمه‌شب و خشم حماسی، ضرباتی ویرانگر و بنیادین به ساختار رژیم ایران وارد کرده‌اند. هدف نهایی از این اقدامات، طبق گفته ترامپ، ایجاد تضمینی قطعی است تا تهران هرگز نتواند به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد.

رئیس‌جمهور سابق آمریکا با تبیین سیاست صلح از طریق قدرت، هشدار داد که هرگونه آسیب یا قصد آسیب رساندن به شهروندان و منافع آمریکایی‌ها، با واکنش‌های شدید مواجه خواهد شد و متجاوزان را تا هر کجا که باشند ردیابی کرده و حذف خواهد کرد. این رویکرد نشان‌دهنده تداوم فشار حداکثری و استفاده از ابزارهای نظامی برای بازدارندگی در منطقه خاورمیانه است.

در همین راستا، گزارش‌ها حاکی از آن است که پروژه آزادی با هدف تأمین امنیت کشتی‌ها و عبور آن‌ها از تنگه هرمز، با چالش‌های دیپلماتیک پیش‌بینی نشده‌ای روبرو شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این پروژه که ترامپ با شور و حرارت در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرده بود، به دلیل واکنش تند عربستان سعودی متوقف شد.

ریاض در اقدامی غافلگیرکننده، دسترسی ارتش ایالات متحده به پایگاه‌های هوایی خود، از جمله پایگاه شاهزاده سلطان، و همچنین استفاده از حریم هوایی‌اش را به حالت تعلیق درآورد. گفته می‌شود تماس‌های تلفنی میان ترامپ و محمد بن سلمان نتوانست این سوءتفاهم را برطرف کند و در نهایت ترامپ مجبور شد برای بازگرداندن دسترسی‌های نظامی حساس، پروژه آزادی را متوقف کند.

این اتفاق نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق در هماهنگی میان واشینگتن و متحدان منطقه‌ای‌اش است، به ویژه اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی کشورهایی مانند عمان نیز پیش از اعلام عمومی این پروژه، در جریان جزئیات آن قرار نگرفته بودند. تأثیرات این تنش‌ها تنها به خلیج فارس محدود نمی‌شود و تا جنوب شرق آسیا گسترش یافته است.

وزیر امور خارجه فیلیپین در نشست وزرای خارجه آسه‌آن تأکید کرد که کشورهای عضو این بلوک باید هماهنگی‌های نهادی خود را در مواقع بحرانی تقویت کنند، زیرا پیامدهای اقتصادی درگیری‌های خاورمیانه را به شدت حس می‌کنند. در همین حال، مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با انتقاد شدید از رفتارهای ایران در آبراه‌های بین‌المللی، مدعی شد که تهران قصد دارد با مین‌گذاری و حمله به کشتی‌های تجاری، آزادی کشتیرانی را که ستون اصلی رفاه جهانی است، به مخاطره بیندازد.

او با تعابیری تند اشاره کرد که ایران با قوانین بین‌المللی در این زمینه مانند پادری رفتار می‌کند و این وضعیت هرگز پذیرفتنی نخواهد بود. از سوی دیگر، رصد سیستم‌های شناسایی تانکرها توسط شرکت تانکر ترکرز نشان می‌دهد که تانکرها با نام‌هایی چون وینا ولی همچنان در حال جابجایی سوخت و گاز مایع از بنادر ایران به مقصد یمن هستند. تحلیل‌گران معتقدند این حرکاتی استراتژیک برای خرید زمان بیشتر توسط تهران در برابر فشارهای بین‌المللی است.

در کنار این تنش‌های نظامی و اقتصادی، وضعیت حقوق بشر در داخل ایران نیز مورد توجه جامعه جهانی قرار دارد. ماریا کورینا ماچادو، فعال سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، نسبت به وضعیت وخیم سلامتی نرگس محمدی هشدار داد و تأکید کرد که عدم دسترسی این زندانی سیاسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، تهدیدی جدی برای جان اوست. او از جامعه جهانی خواست تا سکوت خود را بشکند و فشارهای واقعی را برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی اعمال کند.

در نهایت، موج اعتراضات جهانی علیه سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری است. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرده است که ایرانیان در شهرهای مختلف جهان، از جمله کلن، ژنو، لس‌آنجلس، برلین، بروکسل و دالاس، تجمعات گسترده‌ای را برگزار خواهند کرد. این اعتراضات در پاسخ به قطع اینترنت، بازداشت‌های گسترده مخالفان و افزایش نرخ اعدام‌ها در داخل ایران سازماندهی شده است.

این زنجیره از حوادث، از استراتژی‌های نظامی ترامپ تا اعتراضات خیابانی در اروپا و آمریکا، نشان می‌دهد که ایران در محاصره‌ای چندجانبه از فشارهای سیاسی، نظامی و حقوق بشری قرار دارد که می‌تواند معادلات قدرت در منطقه و جهان را تغییر دهد





