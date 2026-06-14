تیم ملی استرالیا با نتیجه ۲ بر صفر ترکیه را شکست داد و با ارائه یک بازی دفاعی و ضدحملهای، سه امتیاز ارزشمند در گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ کسب کرد.
به گزارش مشرق، تیمهای ملی فوتبال استرالیا و ترکیه در دور نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در چارچوب گروه D این مسابقات از ساعت ۷:۳۰ امروز (یکشنبه، ۲۴ خرداد) به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استرالیا به پایان رسید.
در دیگر دیدار این گروه، آمریکا با نتیجه ۴ بر یک برابر پاراگوئه به برتری رسیده بود. استرالیا با ارائه یک بازی حسابشده و دفاعی منسجم، توانست تیم پرستاره ترکیه را شکست دهد. اگرچه ترکیه مالکیت توپ بیشتری داشت و با بازیکنانی مانند هاکان چالهان اوغلو و آردا گولر تلاش میکرد بازی را کنترل کند، اما ساختار دفاعی منظم استرالیا اجازه نداد تا حریف به موقعیتهای گلزنی خطرناک دست یابد.
نقطه عطف نیمه اول روی یک ضدحمله سریع رقم خورد؛ جایی که استرالیا از فضای پشت مدافعان ترکیه نهایت استفاده را برد و نستوری ایرانکندا در دقیقه ۲۷ دروازه ترکیه را باز کرد. استرالیا بر انتقال سریع از دفاع به حمله استوار بود و برخلاف مالکیت کمتر، سعی در استفاده از ضد حملات داشت. در نیمه دوم، استرالیا با تمرکز بر حفظ برتری، مالکیت توپ را به ترکیه واگذار کرد و با دفاعی فشرده و منظم، فضاهای نفوذ را بست.
ترکیه اگرچه زمان بیشتری توپ را در اختیار داشت، اما در تبدیل این برتری به موقعیتهای جدی موفق عمل نکرد و بارها پشت دیوار دفاعی حریف متوقف شد. با گذشت زمان، فشار ترکیه افزایش یافت و این تیم با تغییرات هجومی سعی کرد به گل تساوی برسد، اما استرالیا روی ضدحملات خطرناکتر ظاهر شد.
در یکی از همین حملات، کانر متکالف در دقیقه ۷۵ با شوتی دقیق از پشت محوطه جریمه گل دوم را به ثمر رساند تا اختلاف به دو گل برسد و ورق مسابقه را کاملاً به سود تیمش برگرداند. دقایق پایانی نیز با حملات پراکنده ترکیه همراه بود، اما انسجام خط دفاعی استرالیا و عملکرد مطمئن دروازهبان این تیم اجازه بازگشت به حریف نداد.
این پیروزی ارزشمند برای استرالیا اهمیت زیادی دارد، زیرا در گروهی با آمریکا و پاراگوئه، کسب سه امتیاز اولیه میتواند شانس صعود را افزایش دهد. از سوی دیگر، ترکیه با وجود نمایش فنی بهتر، نتوانست از فرصتهای خود استفاده کند و با این شکست، کار سختی برای صعود از گروه خواهد داشت. استرالیا با این تاکتیک دفاعی و ضدحملهای، نشان داد که میتواند با تیمهای بزرگ رقابت کند و هوادارانش را به آینده امیدوار سازد
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