استرالیا و کانادا با بهرسمیت شناختن کشور فلسطین، بر حمایت خود از راهحل دو کشوری تاکید کردند. این اقدام در راستای تلاش برای پیشبرد صلح و ثبات در منطقه صورت میگیرد. همچنین، نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی ۲۳ فلسطینی را دستگیر کردند و رئیس جمهور ترکیه بر حفظ هویت قدس شریف تاکید کرد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، که متعلق به شرکت آمریکایی است، اعلام کرد که استرالیا کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد. وی همچنین بر حمایت قاطعانه کشورش از راهحل دو کشوری ، بهعنوان تنها راه پایدار برای صلح در منطقه، تاکید کرد. این موضعگیری نشاندهنده تغییر مهمی در سیاست خارجی استرالیا در قبال مناقشه فلسطین - اسرائیل است و به جمع کشورهایی میپیوندد که بهرسمیت شناختن کشور فلسطین را بهعنوان گامی ضروری در جهت پیشبرد صلح و عدالت در نظر میگیرند.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که تلاشها برای دستیابی به راهحل دو کشوری با موانع جدی مواجه است و تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد. آلبانیزی ابراز امیدواری کرد که این اقدام، گامی مثبت در جهت احیای مذاکرات صلح و ایجاد آیندهای امن و باثبات برای فلسطینیان و اسرائیلیها باشد.\در همین حال، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا نیز با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که کانادا کشور فلسطین را بهرسمیت میشناسد. وی با اشاره به حمایت دیرینه کانادا از راهحل دو کشوری از سال ۱۹۴۷ تا کنون، تاکید کرد که دولت فعلی کانادا همچنان به این موضع پایبند است و بهرسمیت شناختن فلسطین را بهعنوان اقدامی برای پیشبرد صلح و ثبات در منطقه ضروری میداند. کارنی در این بیانیه با اشاره به تلاشهای دولت اسرائیل برای جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین، بر ضرورت یافتن راهحلی منصفانه برای مناقشه فلسطین-اسرائیل تاکید کرد و پیشنهاد شراکت برای ساختن آیندهای مسالمتآمیز برای هر دو کشور فلسطین و اسرائیل را مطرح کرد. این موضعگیری کانادا نیز در راستای حمایت از حقوق فلسطینیان و تلاش برای دستیابی به راهحل عادلانه و پایدار برای این مناقشه تاریخی است. همچنین، این بیانیه نشاندهنده نگرانی کانادا از وضعیت موجود و بیتوجهی به حقوق فلسطینیان است. همچنین، در تحولات دیگر، نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی اقدام به دستگیری ۲۳ فلسطینی کردند. این اقدام در راستای افزایش تنشها در منطقه و تداوم اشغالگری اسرائیل صورت میگیرد. در این میان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با انتشار بیانیهای تاکید کرد که حتی یک سنگریزه از قدس شریف را نخواهند داد. این اظهارات در پی تنشهای اخیر در منطقه و در حمایت از فلسطینیان و حفظ هویت اسلامی قدس شریف بیان شده است. در خبرهای مرتبط دیگر، اخبار دیگری در مورد برنامه هستهای ایران و تحریمهای احتمالی آن نیز در حال انتشار است و سرنوشت این برنامه در آستانه تصمیمگیری نهایی قرار دارد. این تحولات نشاندهنده پیچیدگی و اهمیت مسائل منطقهای و بینالمللی است و نیاز به تلاشهای دیپلماتیک و راهحلهای صلحآمیز را بیش از پیش برجسته میکند
