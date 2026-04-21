وزارت دادگستری آمریکا از استرداد رضا دیندار، شهروند ایرانی متهم به دور زدن تحریمهای تجاری و قاچاق قطعات سونار نظامی از طریق چین به ایران، خبر داد.
وزارت دادگستری ایالات متحده در اطلاعیهای رسمی خبر از استرداد یک تبعه ایرانی به نام رضا دیندار ، مشهور به رندا دیندا، از کشور پاناما به خاک آمریکا داد. این شهروند ۴۴ ساله که پیشتر در سال ۲۰۱۴ توسط هیئت منصفه عالی ایالات متحده به اتهام نقض گسترده تحریمهای تجاری متهم شده بود، اکنون در دادگاه منطقهای سیاتل حضور مییابد تا به ۹ فقره اتهام سنگین پاسخ دهد. پرونده مذکور نشاندهنده تلاشهای پیچیده برای دور زدن نظارتهای صادراتی آمریکا از طریق شبکههای واسطه در کشورهای ثالث است.
بر اساس گفتههای چارلز نیلفلوید، معاون اول دادستان ایالات متحده، متهم و همکارانش تصور میکردند با استفاده از مسیرهای تجاری در کشور چین، میتوانند ماهیت اصلی مقصد نهایی کالاها را پنهان نگاه داشته و محدودیتهای اعمال شده علیه ایران را بی اثر کنند، اما اشراف اطلاعاتی نهادهای قانونی منجر به کشف و خنثیسازی این شبکه گردید. جزئیات اسناد قضایی نشان میدهد که رضا دیندار در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، هدایت شرکتی با عنوان راهکارهای منبعیابی بندر جدید را در شهر شیآن چین بر عهده داشته است. این مجموعه با اتخاذ رویکردهای متقلبانه، اسناد گمرکی را به گونهای تنظیم میکرد که کالاهای استراتژیک آمریکایی، به دروغ مقصد نهاییشان چین معرفی میشد، در حالی که برنامه اصلی، ارسال این اقلام به ایران بود. طبق کیفرخواست صادره، یکی از موارد برجسته این پرونده مربوط به خرید غیرقانونی قطعات پیشرفته برای سه سیستم سونار نظامی از شرکتی در ایالت واشنگتن است. این قطعات با فریب تأمینکننده آمریکایی و با ادعای مصرف در پروژههای چینی خریداری شدند، اما در حقیقت برای تقویت توانمندیهای ایران در نظر گرفته شده بودند که این عمل صراحتاً نقض کنترلهای صادراتی ایالات متحده محسوب میشود. اتهامات مطرح شده علیه آقای دیندار شامل طیف گستردهای از جرایم مالی و امنیتی از جمله توطئه برای دور زدن تحریمها، قاچاق کالا، پولشویی مبالغ کلان و ارائه اسناد و سوابق جعلی در جریان صادرات است. به طور مشخص، او با دو فقره اتهام مربوط به صادرات به کشور تحت تحریم، دو فقره قاچاق کالا، دو فقره پولشویی به ارزش حدود ۹۷ هزار دلار جهت خرید یک شرکت، و دو فقره جعل سوابق صادراتی روبروست. این پرونده در چارچوب فرمانهای اجرایی ایالات متحده که از سال ۱۹۹۵ علیه ایران وضع شده و در سالهای بعد گسترش یافته، پیگیری میشود. این قوانین هرگونه صادرات، صادرات مجدد یا انتقال فناوری و خدمات از آمریکا به ایران، حتی از طریق واسطههای بینالمللی که از مقصد نهایی کالا آگاه هستند، را ممنوع کرده است. اکنون با انتقال متهم به خاک ایالات متحده، روند دادرسی وارد مرحله جدیدی شده است که میتواند پیامدهای حقوقی جدی برای سایر اعضای این شبکه مخفی صادراتی به همراه داشته باشد
