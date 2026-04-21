استرداد و محاکمه رضا دیندار در آمریکا به اتهام قاچاق تجهیزات نظامی به ایران

رضا دیندار پس از ۱۱ سال فرار به اتهام توطئه برای دور زدن تحریمها و قاچاق قطعات سونار نظامی از آمریکا به ایران از طریق چین، در پاناما بازداشت و به ایالات متحده مسترد شد.
وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا به تازگی اعلام کرد که فردی به نام رضا دیندار ، مشهور به رندا دیندار، پس از حدود یک دهه فرار از عدالت، سرانجام در چنگال قانون گرفتار شده است. ماجرا به سال ۲۰۱۴ بازمیگردد که برای نخستین بار اتهامات سنگینی از جمله توطئه برای دور زدن تحریمها، پولشویی و قاچاق کالا علیه او مطرح شد.
پس از سالها بیخبری از محل اقامت وی، در نهایت در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۵، مقامات پانامایی در همکاری با نهادهای امنیتی آمریکا موفق به شناسایی و بازداشت او شدند و این متهم روز پنجشنبه به شهر سیاتل در ایالت واشنگتن مسترد شد. پروندهای که اکنون علیه او گشوده شده، ابعاد پیچیدهای از یک شبکه غیرقانونی را برملا میکند که به شکلی سازمانیافته تلاش داشته است تجهیزات حساس نظامی را به جمهوری اسلامی ایران منتقل کند. طبق مستندات قضایی و کیفرخواستی که به تازگی از حالت محرمانه خارج شده است، آقای دیندار در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ مدیریت شرکتی تحت عنوان راهکارهای تامین منابع نیوپورت را در شهر شیآن چین بر عهده داشت. دادستانی آمریکا ادعا میکند که این متهم و همدستانش با استفاده از شیوههای فریبکارانه، موفق شدند قطعاتی حیاتی مربوط به سه سامانه سونار نظامی را از شرکتی در غرب ایالت واشنگتن خریداری کنند. استراتژی آنها بر این پایه استوار بود که با پنهان کردن مقصد نهایی این تجهیزات، یعنی ایران، ادعا کنند که صادرات این کالاها نیازی به مجوزهای ویژه دولتی ندارد. آنها پس از خرید این تجهیزات به ارزش بیش از ۹۷ هزار دلار، محمولهها را به چین منتقل کرده و از آنجا به صورت مخفیانه به مقصد نهایی یعنی ایران گسیل میکردند. این اقدام نقض آشکار تحریمهای گستردهای محسوب میشود که واشنگتن از دهه نود میلادی علیه ایران وضع کرده است. نیل فلوید، معاون اول دادستان ناحیه غرب واشنگتن، در بیانیهای در این خصوص تاکید کرد که اعضای این شبکه تصور میکردند با بهرهگیری از مسیرهای واسطهای نظیر چین میتوانند نظارتهای امنیتی و محدودیتهای صادراتی آمریکا را دور بزنند، اما نیروهای انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی با هوشیاری کامل این طرح را شناسایی و متلاشی کردند. رضا دیندار که اکنون در انتظار جلسه تفهیم اتهام خود در اول ماه مه است، با فهرست بلندبالایی از اتهامات مواجه شده که شامل دو فقره قاچاق کالا، دو فقره پولشویی و ارائه اسناد جعلی صادراتی است. در صورت اثبات این اتهامات در دادگاه، او ممکن است با حکم سنگین تا ۲۰ سال حبس روبرو شود. با این حال، وزارت دادگستری آمریکا تصریح کرده است که این موارد فعلاً در حد اتهام است و متهم تا زمان صدور حکم نهایی توسط دادگاه، از اصل برائت برخوردار خواهد بود
