تحلیل جامع تلاش‌های حکومت ایران برای مشروعیت بخشیدن به توافق احتمالی با واشنگتن در سایه بحران‌های داخلی و تنش‌های منطقه‌ای و فشار شدید تورمی

رهبران جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با یک چالش پیچیده در حوزه مدیریت افکار عمومی روبرو هستند. آن‌ها تلاش می‌کنند تفاهم‌نامه در حال شکل‌گیری با ایالات متحده آمریکا را نه به عنوان یک عقب‌نشینی یا مصالحه سیاسی، بلکه به عنوان یک پیروزی استراتژیک معرفی کنند که حاصل مقاومت سرسختانه در برابر فشارهای خارجی است.

با این حال، تلاش برای تثبیت این روایت حتی در میان گروه‌هایی که به طور سنتی حامی حکومت هستند، با دشواری‌های بسیاری همراه است. ایران در مقطعی قرار دارد که پس از یک دوره جنگی پرهزینه، اکنون در وضعیت آتش‌بسی ناپایدار به سر می‌برد. اقتصاد کشور تحت فشارهای شدید تورمی قرار گرفته و بخش‌هایی از پایگاه حمایتی نظام، به ویژه در گردهمایی‌های شبانه در شهرهای مختلف، هرگونه سازش با واشنگتن را به شدت محکوم کرده‌اند.

از سوی دیگر، گروهی از معترضان در داخل و خارج از کشور، این بحران‌های جاری را نه فرصتی برای بازگشت به میز دیپلماسی، بلکه زمینه‌ای طلایی برای تغییر بنیادین در ساختار حکومت می‌بینند. در چنین فضای چندپاره و متناقضی، تهران سعی دارد توافق با آمریکا را به عنوان تنها گزینه قابل قبول و نجات‌بخش به افکار عمومی عرضه کند. مقام‌های ارشد نظام برای مشروعیت بخشیدن به این روند، از واژگانی نظیر پیروزی نهایی استفاده می‌کنند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که یکی از چهره‌های کلیدی در مذاکرات است، مدعی شده که تهران گامی بلند به سوی دستیابی به اهداف خود برداشته است. همچنین مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، این تفاهم را تحول‌آفرین توصیف کرده و امیدوار است که اجرای کامل آن منجر به حل بسیاری از مشکلات ساختاری ایران شود و فضای جدیدی را در خاورمیانه ایجاد کند.

نکته حائز اهمیت در این میان، نقش قالیباف است؛ چرا که او متعلق به جناح میانه‌رو نیست و حمایت علنی او نشان‌دهنده این است که این توافق از پشتوانه بخش‌های قدرتمند حاکمیت و احتمالاً بدنه سپاه پاسداران برخوردار است. از دیدگاه تهران، این توافق یک پیروزی است زیرا آمریکا و اسرائیل نتوانستند به اهداف اصلی خود، یعنی تسلیم کامل ایران، حذف جمهوری اسلامی از قدرت، یا متوقف کردن برنامه هسته‌ای از طریق حمله نظامی دست یابند.

همچنین پیوندهای ایران با محور مقاومت در منطقه، به ویژه حزب‌الله لبنان، همچنان پابرجا مانده است. اکنون که آمریکا در حال مذاکره است و موضوع کاهش تحریم‌ها روی میز قرار دارد، تهران این وضعیت را به نفع خود قلمداد می‌کند. با این حال، جبهه مخالف در داخل نظام همچنان فعال است. افرادی مانند محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیش‌نویس این تفاهم‌نامه را سندی می‌دانند که می‌تواند ایران را به مستعمره آمریکا تبدیل کند.

او مذاکره‌کنندگان را متهم کرده است که دستورات رهبری در مورد خطوط قرمز، از جمله موضوع تنگه هرمز، را نادیده گرفته‌اند. این انتقادات به دلیل اینکه از درون ساختار نظارتی نظام مطرح می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد. تندروهای مجلس و رسانه‌های نزدیک به حکومت ماه‌هاست که بر عدم اعتماد به واشنگتن تاکید می‌کنند و معتقدند دولت ترامپ از مذاکرات پیشین تنها به عنوان پوششی برای آماده‌سازی عملیات نظامی استفاده کرده است.

اگرچه در روزهای اخیر برخی از این صداهای تندرو آرام‌تر شده‌اند، اما این به معنای وحدت کامل نیست، بلکه احتمالاً نشان می‌دهد که مرکز ثقل قدرت به این نتیجه رسیده است که هزینه پذیرش نارضایتی تندروها کمتر از هزینه رد کردن توافق و تحمل فشار اقتصادی است. واقعیت این است که در کنار تاکتیک‌های نظامی مانند تهدید به بستن تنگه هرمز، فشارهای خردکننده اقتصادی نقش اصلی را در سوق دادن تهران به سمت این تفاهم داشته است.

جنگ، تحریم‌های گسترده، محدودیت در کشتیرانی و کاهش دسترسی به منابع ارزی و بازارهای نفتی، تورمی افسارگسیخته را ایجاد کرده که زندگی میلیون‌ها شهروند عادی را دشوار کرده است. برای خانواده‌های ایرانی، بحث پیروزی یا شکست سیاسی در اولویت دوم است و اولویت اول آن‌ها کاهش قیمت‌ها و پایان دادن به نگرانی از یک جنگ گسترده است.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اشاره کرده است که اگرچه پولی مستقیماً به ایران پرداخت نمی‌شود، اما در صورت اجرای تعهدات، ایران به میلیاردها دلار از منابع مسدود شده خود دسترسی پیدا می‌کند. این موضوع به تهران اجازه می‌دهد توافق را نه به عنوان وابستگی، بلکه به عنوان مسیری برای بازسازی ملی معرفی کند. با این حال، آینده این تفاهم همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

مسائل حساسی مانند میزان غنی‌سازی اورانیوم، نحوه راستی‌آزمایی و وضعیت حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان هنوز به طور کامل حل نشده‌اند. اختلاف نظر میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره عملیات در بیروت و لبنان، اگرچه برای تهران سودمند به نظر می‌رسد و نشان‌دهنده محدود شدن آزادی عمل اسرائیل است، اما در عین حال نشان می‌دهد که این توافق بر روی زمینه‌ای بسیار شکننده بنا شده است





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

توافق ایران و آمریکا سیاست خارجی تحریم‌های اقتصادی خاورمیانه امنیت ملی

United States Latest News, United States Headlines