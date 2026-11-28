محمد نوذری استاندار قزوین در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از تصمیم برای حل سریع‌تر اختلافات مالیاتی و تأمین اجتماعی در سطح استان و مدیریت هوشمند انرژی در فصل سرما خبر داد.

محمد نوذری ، استاندار قزوین ، ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگو ی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، بر ضرورت تسهیل فرایندهای اداری و کاهش موانع پیش‌روی تولیدکنندگان تأکید کرد. وی با اشاره به نیاز به سرعت بخشیدن به حل مسائل واحدهای اقتصادی در حوزه‌های تأمین اجتماعی و مالیات، اعلام نمود که تصمیم بر این است تا از بروز فرایندهای طولانی در مرکز برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود و پرونده‌ها در همان سطح استان رسیدگی شوند.

تسریع رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأمین اجتماعی در استان

نوذری در خصوص نخستین دستور جلسه که به نحوه رسیدگی به بدهی‌های تأمین اجتماعی اختصاص داشت، اظهار داشت که معتقد است رسیدگی به این مسائل در سطح استان سریع‌تر و روان‌تر از تهران انجام می‌شود. وی افزود، تعدد پرونده‌ها در پایتخت روند حل اختلاف‌ها را طولانی می‌کند، بنابراین استان قزوین مصمم است که این امور را با سرعت در داخل استان به سرانجام برساند تا فعالان اقتصادی با گره‌های اداری مواجه نشوند.

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استاندار قزوین همچنین به موضوع بخشنامه‌های مالیاتی و شرط اعمال بخشودگی‌ها اشاره کرد و بیان داشت که بر اساس بخشنامه‌های موجود، بخشودگی مالیاتی مشروط به تعدیل بیش از ۳۰ درصد است. با این حال، درخواست فعالان اقتصادی و نظر مدیریت استان این است که پرونده‌های ارجاع‌شده به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، با هر میزان تخفیف مشمول بخشودگی شوند و زمان رسیدگی به این پرونده‌ها در ادارات مربوطه به شکل محسوسی کاهش یابد.

حمایت از نیروگاه‌های مقیاس کوچک و اصلاح تخصیص برق

در بخش دیگری از سخنان خود، محمد نوذری به مشکلات تولیدکنندگان برق در نیروگاه‌های مقیاس کوچک و واحدهای تولید پراکنده استان پرداخت و بیان کرد که ایجاد اولویت در تأمین سوخت و اصلاح میزان تخصیص برق این نیروگاه‌ها از مطالبات جدی و مهم استان قزوین است.

وی با انتقاد از نحوه اعمال محدودیت گاز برای این واحدها گفت، درخواست مدیریت استان این است که هنگام اعمال محدودیت‌ها، گاز نیروگاه‌ها به‌طور کامل قطع نشود. استاندار قزوین خاطرنشان کرد که شرکت توانیر با وجود قطعی گاز، همچنان این واحدها را جریمه می‌کند و این وضعیت نیازمند مدیریت عادلانه‌تر و منطقی‌تری است تا فشار نابرابری بر تولیدکنندگان وارد نشود.

مدیریت هوشمند انرژی و هشدار درباره قطعی‌های احتمالی

نماینده عالی دولت در استان قزوین با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند انرژی در فصل سرما، هشدار داد که امسال باید محدودیت‌های انرژی به گونه‌ای مدیریت شود که تمام فشار ناشی از ناترازی‌ها به بخش صنعت منتقل نشود. وی تصریح کرد که صنعت باید پویا بماند تا اقتصاد استان و کشور به حرکت خود ادامه دهد و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با هماهنگی معاونت‌های اقتصادی و عمرانی استانداری انجام شود.

استاندار قزوین با اشاره به تفاوت ساختار مصرف انرژی در قزوین با سایر استان‌ها یادآور شد که حدود ۵۰ درصد مصرف برق استان به بخش صنعت اختصاص دارد که این موضوع نشان‌دهنده صنعتی بودن قزوین است. بنابراین، تصمیمات مرتبط با این بخش باید بر اساس مصوبات کمیته انرژی استان بررسی و عملیاتی شود و نگاه مدیریت استان به صنعت، حمایتی و ویژه خواهد بود.

محمد نوذری همچنین با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت که هنوز موضوع صرفه‌جویی آن‌گونه که باید در میان مردم جدی گرفته نشده است و عبور موفق از سه ماه زمستان به عزم همگانی نیاز دارد. وی هشدار داد که در صورت تداوم روند فعلی مصرف، با آغاز موج سرما ناچار به غیرحضوری کردن مدارس و کاهش ساعات کاری ادارات خواهیم شد تا از قطعی انرژی در بخش‌های حیاتی جلوگیری شود.

استاندار قزوین با اشاره به نقش رفتارهای روزمره شهروندان در کاهش مصرف انرژی افزود، حتی اگر هر خانواده دمای سیستم گرمایشی منزل خود را اندکی کاهش دهد، کمک بزرگی به پایداری تولید و اقتصاد استان خواهد کرد. وی همچنین از برگزاری نشست وبیناری استانداران، شهرداران و دهیاران سراسر کشور با رئیس‌جمهور در روز دوشنبه با محوریت مدیریت مصرف انرژی خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجرایی برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی تأکید کرد.