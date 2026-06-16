محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در حاشیه نشست با فرمانداران استان تهران، اظهار کرد: در این نشست، فرمانداران مهمترین مسائل، نیازها، ظرفیتها و چالشهای حوزههای مدیریتی خود را مطرح کردند. وی افزود: معاونان گزارش جامعی از اقدامات و برنامههای استان در حوزههای اقتصادی و معیشتی، مدیریت بازار، پشتیبانی از واحدهای تولیدی، طرحها و پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها، نیروی انسانی و توسعه مدیریت و منابع ارائه کردند.
محمدصادق معتمدیان ، استاندار تهران ، در حاشیه نشست با فرمانداران استان تهران، اظهار کرد: در این نشست، فرمانداران مهمترین مسائل، نیازها، ظرفیتها و چالشهای حوزههای مدیریتی خود را مطرح کردند.
وی افزود: معاونان گزارش جامعی از اقدامات و برنامههای استان در حوزههای اقتصادی و معیشتی، مدیریت بازار، پشتیبانی از واحدهای تولیدی، طرحها و پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها، نیروی انسانی و توسعه مدیریت و منابع ارائه کردند. استاندار تهران ادامه داد: در این نشست همچنین گزارشی از اقدامات دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و مجموعه مدیریت استان در جریان جنگ تحمیلی سوم، نحوه مدیریت شرایط اضطراری، تأمین نیازهای اساسی مردم، استمرار خدماترسانی و اقدامات انجامشده در حوزه بازسازی و جبران خسارات ارائه شد.
وی با اشاره به رونمایی از پلاک اختصاصی ناوگان حملونقل عمومی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای توسعه این منطقه، تقویت رویکرد صادراتمحور و استفاده هدفمند از ظرفیتهای آن برای تأمین نیازهای عمومی کشور و استان تهران است. استاندار تهران تأمین و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را از ظرفیتهای مهم منطقه آزاد شهر فرودگاهی دانست و گفت: استان تهران با نیاز گستردهای در حوزه حملونقل عمومی مواجه است و استفاده از این ظرفیت میتواند به تأمین خودروهای ایمن، استاندارد، کممصرف و کمآلاینده برای خدمترسانی بهتر به مردم کمک کند.
معتمدیان افزود: توسعه ناوگان عمومی افزون بر پاسخگویی به نیازهای جابهجایی شهروندان، در کاهش ترافیک، مصرف سوخت، آلایندههای زیستمحیطی و هزینههای حملونقل مؤثر خواهد بود و میتواند کیفیت و ایمنی خدمات را ارتقا دهد. وی با تأکید بر حمایت از تولید داخل تصریح کرد: اولویت نخست، تأمین خودروهای مورد نیاز از محل تولیدات داخلی است، اما با توجه به حجم نیاز کشور و ظرفیت تولید موجود، امکان تأمین بخش باقیمانده نیازها نیز در چارچوب قوانین و مقررات فراهم شده است.
استاندار تهران ادامه داد: بر همین اساس، مجوزهای لازم برای تأمین اتوبوس، مینیبوس، میدلباس، ون و تاکسی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) صادر شده است تا بخشی از نیازهای حملونقل عمومی و راهداری کشور تأمین شود. معتمدیان تأکید کرد: این مجوز شامل خودروهای شخصی نمیشود و صرفاً به ناوگان حملونقل عمومی اختصاص دارد؛ همچنین از این ظرفیت میتوان برای تأمین واگنهای مورد نیاز قطار و مترو نیز استفاده کرد.
استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: مجوز تردد ناوگان حملونقل عمومی تأمینشده از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی در سراسر استان تهران نیز صادر شده است؛ اقدامی عامالمنفعه که هدف اصلی آن پاسخگویی به نیاز مردم، نوسازی ناوگان و کاهش معضلات ترافیکی و زیستمحیطی استان است. استاندار تهران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این که بندر خشک آپرین به کریدورهای بینالمللی ریلی متصل شده است، گفت: بندر خشک آپرین با تکمیل زیرساختها و اتصال به کریدورهای داخلی و بینالمللی ریلی، به ظرفیتی مهم برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور، بهویژه استان تهران، تبدیل شده است.
محمدصادق معتمدیان با اشاره به اقدامات انجامشده برای تکمیل بندر خشک آپرین اظهار کرد: عملیات ایجاد این بندر از سالهای گذشته آغاز شده بود و در سال گذشته، بخشهای اصلی و زیرساختهای مورد نیاز آن تکمیل شد. وی افزود: واحدهای گمرک، استاندارد و سایر مجموعههایی که باید در یک بندر خشک مستقر باشند، در آپرین استقرار یافتهاند و این مجموعه اکنون امکان ارائه خدمات گسترده لجستیکی و تجاری را دارد.
استاندار تهران ادامه داد: با اقدامات وزارت راه و شهرسازی و راهآهن جمهوری اسلامی ایران، بندر خشک آپرین امروز به کریدورهای مختلف ریلی کشور و کریدورهای بینالمللی متصل شده است. عضو هیئت دولت گفت: در سال گذشته محمولههایی از کشورهای منطقه، آسیای جنوب شرقی، روسیه و دیگر کشورها بهصورت مستقیم از طریق شبکه ریلی به بندر خشک آپرین منتقل شد.
وی اضافه کرد: این ظرفیت میتواند در تأمین پایدار کالاهای اساسی، انتقال مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و کاهش زمان و هزینه حملونقل نقش مؤثری ایفا کند. استاندار تهران گفت: ایجاد یک خط آنتنی ریلی به طول حدود هشت کیلومتر برای اتصال بندر خشک آپرین به شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، یکی از طرحهای در دست بررسی برای تکمیل هاب لجستیکی پایتخت است.
معتمدیان اظهار کرد: یکی از برنامههایی که باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی دنبال شود، ایجاد ارتباط منطقی و یکپارچه میان ظرفیتهای هوایی، ریلی و جادهای شهر فرودگاهی و بندر خشک آپرین است. وی افزود: بر اساس طرح پیشنهادی، بندر خشک آپرین از طریق یک خط آنتنی ریلی حدود هشتکیلومتری به شهر فرودگاهی متصل خواهد شد تا انتقال بار میان شبکه ریلی و بخش کارگوی فرودگاه با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
استاندار تهران ادامه داد: پیشنهاد دیگری نیز برای الحاق بندر خشک آپرین بهعنوان یک قطعه منفصل به منطقه آزاد شهر فرودگاهی ارائه شده است که بررسیهای کارشناسی آن در دست انجام قرار دارد. معتمدیان تصریح کرد: الحاق این مجموعه به منطقه آزاد میتواند محدوده فعالیتهای اقتصادی و لجستیکی را گسترش دهد و زمینه استفاده همزمان از مشوقها و ظرفیتهای حملونقل ریلی، هوایی و جادهای را فراهم کند.
وی هدف اصلی این طرح را ایجاد یک هاب مرکزی حملونقل و لجستیک در استان تهران عنوان کرد و افزود: تکمیل این مجموعه میتواند به تأمین نیازهای کشور، کاهش تمرکز در مبادی محدود و افزایش تابآوری شبکه تأمین کالا کمک کند
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