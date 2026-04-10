نخستوزیر بریتانیا خواستار افزایش آمادگی کشورش برای مقابله با جهانی بیثبات و پرخطر شد و بر اهمیت استقلال انرژی و تقویت روابط بینالمللی تأکید کرد.
۲۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰ آوریل ۲۰۲۶، ۱۰:۰۷ GMT کییر استارمر هشدار داد که بریتانیا باید برای مواجهه با جهانی «بیثبات و خطرناک» که در آن بحرانهایی مانند جنگ ایران مکرر رخ میدهد، مقاومتر شود. نخستوزیر بریتانیا در یادداشتی در روزنامه گاردین نوشت که به «آینده بلندمدت» میاندیشد و در پی «بازآفرینی» کشور است تا مردم «در معرض پیامدهای رویدادهای خارجی» قرار نگیرند.
او همچنین به پادکست «تاکینگ پالتیکس» شبکه آیتیوی گفت نوسان قبضهای شهروندان در سراسر بریتانیا نتیجه اقدامات ولادیمیر پوتین یا دونالد ترامپ است. نخستوزیر بریتانیا در سفری سهروزه به منطقه خلیج فارس با متحدان منطقهای دیدار میکند. او چهارشنبه در جده با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دیدار کرد و پنجشنبه نیز به امارات متحده عربی، بحرین و قطر سفر کرد. این سفر در حالی انجام میشود که آتشبس شکننده برقرار مانده هرچند که اختلاف درباره شمول آن بر لبنان وجود دارد. آقای استارمر شامگاه پنجشنبه نیز با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تلفنی گفتوگو کرد. دفتر نخستوزیری اعلام کرده است که دو طرف درباره ضرورت تدوین «یک طرح عملی» برای ازسرگیری عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز گفتوگو کردهاند. آقای استارمر روز جمعه اعلام کرد که در گفتوگوی خود با آقای ترامپ، درباره توانمندیهای نظامی و همچنین مسائل لجستیکی مربوط به عبور کشتیها از تنگه هرمز صحبت کرده است. او گفت: «ما در حال گرد هم آوردن ائتلافی از کشورها هستیم… و روی یک طرح سیاسی و دیپلماتیک کار میکنیم، اما در عین حال به توانمندیهای نظامی و همچنین جزئیات عملی عبور کشتیها از این تنگه نیز توجه داریم.» نخستوزیر بریتانیا افزود: «تمرکز گفتوگوی دیشب همین موضوع بود. بازتابی از بحثهایی که اینجا داشتم، و همچنین تأکید بر یک طرح عملی درباره عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز.» بسته شدن این تنگه بر هزینه زندگی در بریتانیا تأثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی شده است. کییر استارمر تأکید کرد که رویدادهای دو ماه گذشته نشان دادهاند بریتانیا به «استقلال انرژی» نیاز دارد: «خسته و کلافه شدهام از اینکه خانوادهها و کسبوکارها شاهد بالا و پایین رفتن هزینههای انرژی خود برای اقدامات پوتین یا ترامپ هستند.» نخستوزیر بریتانیا در مقاله خود در گاردین نوشت که بریتانیا «نزدیک به دو دهه با بحرانهای متعدد روبهرو بوده» و به بحران مالی ۲۰۰۸، برگزیت (خروج برتانیا از اتحادیه اروپا) و همهگیری کرونا اشاره کرد: «واکنش همیشه در وستمینستر(دولت) یکسان بوده است، مدیریت بحران، ارائه راهحلهای موقت و سپس تلاش برای بازگشت به وضعیت قبل.» آقای استارمر وعده داد که «این بار شرایط متفاوت خواهد بود» و تأکید کرد که جنگ ایران باید به «خط قرمز» تبدیل شود. وی معتقد است که سیاستهایی مانند سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش حقوق کارکنان و حذف محدودیت مزایای دولتی برای بیش از دو فرزند، میتواند کشور را برای بیثباتی فزاینده جهانی آماده کند «به این دلیل که تابآوری به ما قدرت کنترل میدهد. بدون آن، دائماً تحت تأثیر رویدادهای خارج از مرزهایمان قرار میگیریم.» ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، در سخنرانی آخرش در لندن با نخستوزیر همنظر بود: «ممکن است تصور شود بحران ایران یک شوک مقطعی است اما این سومین بار در شش سال گذشته است که رویدادهای بینالمللی موجهای اقتصادی بزرگی ایجاد کردهاند و بر بریتانیا تاثیر گذاشتهاند. از همهگیری کرونا تا جنگ اوکراین و اکنون ایران.» او افزود: «بیثباتی مزمن و نوسان عادی شده است.» «واقعیت تازهای که با آن روبهرو هستیم، نه با جنگ ایران آغاز شده و نه با بازگشایی تنگه پایان خواهد یافت.» در واکنش به این اظهارات، زک پولانسکی، رهبر حزب سبز، گفت: «استارمر تازه به واقعیتی پی برده که سبزها سالهاست مطرح میکنند. نمیتوان برای امنیت به آمریکا تکیه کرد و باید بهدنبال همکاریهای امنیتی اروپایی بود.» او همچنین افزود: «بله، وابستگی به سوختهای فسیلی باید پایان یابد اما اظهارات استارمر برنامه محسوب نمیشود... هزینه انرژی در حال افزایش است، شکاف طبقاتی بیشتر شده و دولت تنها به اقدامات جزئی بسنده کرده است.» سخنگوی حزب راستگرای «اصلاح بریتانیا» نیز اظهار کرد: «اگر نمیخواهیم در برابر بحرانهای جهانی آسیبپذیر باشیم، راهحل روشن است، استفاده از منابع انرژی داخلی، کنترل مرزها و اولویت دادن به مردم بریتانیا.» کوین هولینریک، دبیر حزب محافظهکار، گفت: «استارمر از تابآوری و امنیت انرژی سخن میگوید اما چرا حفاری در دریای شمال را ممنوع کرده و از اصلاحات رفاهی طفره میرود؟» او افزود: «نمیتوان با پشت کردن به کارکنان نفت و گاز بریتانیا، سپردن انرژی به کشورهای خارجی و رها کردن میلیونها نفر در دام مزایای دولتی بهجای اشتغال، یک اقتصاد تابآور ساخت.» کالم میلر، سخنگوی امور خارجه حزب لیبرال دموکرات، نیز گفت که «نخستوزیر درست میگوید که باید تابآوری را افزایش دهیم اما بدون اشاره به بزرگترین چالش راهبردی، این هدف محقق نمیشود» چون «دیگر نمیتوان به آمریکای تحت رهبری ترامپ اعتماد کرد» و دولت باید روابط را با متحدان اروپاییاش تقویت کند. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در پی آن است که کشورش را برای مقابله با جهانی بیثباتتر و پرخطرتر آماده کند. او بر اهمیت استقلال انرژی، تقویت روابط با متحدان و اتخاذ یک رویکرد چندجانبه برای مواجهه با چالشهای جهانی تأکید دارد. استارمر سفری به خاورمیانه داشته و با مقامات آمریکایی نیز گفتوگو کرده است. این سفرها و گفتوگوها با هدف تقویت همکاریهای بینالمللی و رسیدگی به بحرانهای جاری انجام شده است. او همچنین بر ضرورت آمادگی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بیثباتی جهانی، از جمله افزایش قیمت انرژی، تأکید کرد. در همین حال، بحثهایی در مورد راهحلهای پیشنهادی دولت برای افزایش تابآوری بریتانیا مطرح شده است. احزاب مخالف، از جمله حزب سبز و حزب محافظهکار، انتقاداتی را در مورد رویکردهای دولت در قبال مسائل انرژی و سیاستهای داخلی مطرح کردهاند. این انتقادات نشاندهنده اختلاف نظر در مورد بهترین راهها برای تقویت امنیت و رفاه بریتانیا در مواجهه با چالشهای جهانی است. این بحثها نشاندهنده یک گرایش کلی به سمت افزایش نیاز به استقلال انرژی و تقویت تابآوری در برابر بحرانهای جهانی هستند. در حالی که نخستوزیر بر اهمیت آمادگی برای شرایط سخت تأکید دارد، احزاب مخالف نظرات متفاوتی در مورد چگونگی دستیابی به این اهداف دارند. مباحث پیرامون این موضوع در حال گسترش است و نشاندهنده پیچیدگی چالشهای پیش روی بریتانیا در دنیای امروز است. با توجه به اظهارات سیاستمداران و تحلیلگران، این احتمال وجود دارد که بریتانیا در آینده با چالشهای بیشتری در زمینه انرژی و امنیت مواجه شود
بریتانیا کییر استارمر بیثباتی جهانی استقلال انرژی تنگه هرمز