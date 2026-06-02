اسامی نهایی بازیکنان حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد

فیفا با پایان مهلت قانونی اعلام فهرست تیم‌های ملی، اسامی نهایی بازیکنان حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ را منتشر کرد. در این دوره از رقابت‌ها، هر یک از ۴۸ تیم راه‌یافته به جام جهانی مجاز بودند فهرستی حداکثر ۲۶ نفره را برای حضور در مسابقات ارائه کنند. مهلت نهایی ارسال فهرست‌ها دوم ژوئن تعیین شده بود و اکنون تمامی تیم‌های حاضر، نفرات نهایی خود را معرفی کرده‌اند.

فیفا با پایان مهلت قانونی اعلام فهرست تیم‌های ملی ، اسامی نهایی بازیکنان حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ را منتشر کرد. بر اساس قوانین این دوره از رقابت‌ها، هر یک از ۴۸ تیم راه‌یافته به جام جهانی مجاز بودند فهرستی حداکثر ۲۶ نفره را برای حضور در مسابقات ارائه کنند.

مهلت نهایی ارسال فهرست‌ها دوم ژوئن تعیین شده بود و اکنون تمامی تیم‌های حاضر، نفرات نهایی خود را معرفی کرده‌اند. در میان چهره‌های سرشناس حاضر در این دوره از مسابقات، نام بازیکنانی همچون لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، نیمار، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند و لوکا مودریچ دیده می‌شود. مسی و رونالدو با حضور در این دوره رکورد ششمین جام جهانی خود را تجربه خواهند کرد.

جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود و سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک به طور مشترک میزبان این رقابت‌ها خواهند بود. مسابقات از ۱۱ ژوئن آغاز می‌شود و تا ۱۹ ژوئیه ادامه خواهد داشت.

فیفا همچنین اعلام کرد فهرست کامل بازیکنان تمامی تیم‌های حاضر در پایگاه رسمی این سازمان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است و تنها در موارد خاص همچون مصدومیت‌های جدی، امکان تغییر در فهرست تیم‌ها تا پیش از نخستین مسابقه هر تیم وجود خواهد داشت. مذاکره یحیی گل محمدی با دو تیم عراقیبرنامه آموزش‌وپرورش برای برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد + ویدیوبرندگان قرعه کشی بهمن موتور خرداد ۱۴۰





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