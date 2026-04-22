بررسی مواضع دولت در قبال اینترنت، تنش‌های دریایی میان ایران و آمریکا، احتمال تحریم‌های جدید اروپایی و واکنش‌های بین‌المللی به وضعیت سیاسی ایران.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که مفهوم اینترنت طبقاتی و ایجاد لیست‌های سفید دسترسی برای اقشار خاص، هیچ جایگاهی در رویکردهای کلان و سیاست‌گذاری‌های دولت چهاردهم ندارد. این موضع‌گیری با تأکید محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، همراه شد که تصریح کرد دسترسی برابر و بدون تبعیض به فضای مجازی، حق مسلم تمامی شهروندان است.

عارف با انتقاد از هرگونه محدودسازی که منجر به ایجاد شکاف دیجیتال میان طبقات مختلف جامعه شود، بیان داشت که دولت با رویکرد عدالت‌محور خود، مخالف هرگونه انحصار در بهره‌مندی از فرصت‌های نوین ارتباطی است و این سیاست‌ها در تقابل کامل با آرمان‌های دولت قرار دارند. در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، تنش‌های منطقه‌ای میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده وارد فاز جدیدی شده است. فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به توقف دور دوم مذاکرات در اسلام‌آباد، علت آن را محاصره دریایی و تهدیدات مستقیم آمریکا علیه کشتیرانی عنوان کرد. در همین حال، امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، ضمن هشدار نسبت به تداوم فشارهای نظامی، اعلام کرد که هرگونه دور جدید دیپلماسی منوط به توقف فوری محاصره دریایی است. ایروانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی برای تمامی سناریوهای احتمالی از جمله جنگ آماده است، توپ را به زمین واشنگتن انداخت. از سوی دیگر، گزارش‌هایی از احتمال شنیده شدن انفجارهای کنترل‌شده در محدوده بلوار کشاورز تا پل درچه اصفهان به گوش می‌رسد که گمانه‌زنی‌های امنیتی را افزایش داده است. همچنین یک دیپلمات اروپایی به شبکه الحدث خبر داد که اتحادیه اروپا در حال تدارک بسته‌ای از تحریم‌ها علیه مقامات و نهادهای ایرانی به بهانه اختلال در کشتیرانی بین‌المللی است. در تحولات مرتبط با جامعه ایرانیان خارج از کشور و رویکردهای جهانی نسبت به تحولات داخلی، مراسمی در مرکز آموزش آتش‌نشانی چسترفیلد ویرجینیا برای یادبود حمید مهدوی برگزار شد. همزمان، نتایج نظرسنجی جدید روزنامه نشنال پست نشان می‌دهد که اکثریت قاطع ایرانیان مقیم کانادا خواهان گذار از نظام حاکم بر ایران هستند. سناتور کوری بوکر در گفت‌وگویی با ایران‌اینترنشنال ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی، بر لزوم دستیابی مردم ایران به آزادی و رهایی از حکومت فعلی تأکید کرد. در همین حال، بحث‌های سخت‌گیرانه در مجلس شورای اسلامی نیز ادامه دارد؛ به طوری که اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی، از لایحه جدید تشدید مجازات جاسوسی خبر داد که می‌تواند با مصادره اموال و حتی سلب تابعیت افراد متهم به همکاری با اسرائیل همراه باشد. این مجموعه‌ای از تحولات نشان می‌دهد که فضای سیاسی و امنیتی ایران در سطوح داخلی و بین‌المللی با پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است که نیازمند مدیریت هوشمندانه دیپلماتیک و داخلی است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اینترنت طبقاتی تنش‌های دریایی دیپلماسی ایران مجلس شورای اسلامی تحریم‌های بین‌المللی

United States Latest News, United States Headlines