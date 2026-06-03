پس از حمله هوایی ایران به فرودگاه بین‌المللی کویت که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر منجر شد، کویت ایرویز با انجام بازرسی‌های فنی، پروازهای خود را از یکی از ترمینال‌ها از سر گرفت.

سازمان هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد که شرکت هواپیمایی ملی این کشور، کویت ایرویز، پروازهای خود را از یکی از ترمینال‌های مسافربری فرودگاه بین‌الملل ی کویت از سر می‌گیرد.

این تصمیم ساعاتی پس از آن اتخاذ شد که یکی دیگر از ترمینال‌های فرودگاه در اثر حمله هوایی آسیب دید. به گفته این سازمان، از سرگیری پروازها پس از بازرسی‌های میدانی و ارزیابی‌های فنی انجام شده است تا آمادگی ساختمان برای پذیرش پروازها و مسافران تأیید شود. وزارت امور خارجه کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این حمله که به زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت انجام شد، یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.

این حمله که از سوی ایران صورت گرفت، خسارات قابل توجهی به ترمینال‌های مسافربری وارد کرد. منابع محلی گزارش داده‌اند که عملیات تعمیر و بازسازی ترمینال آسیب‌دیده آغاز شده است و مقامات فرودگاه در تلاش برای بازگرداندن شرایط عادی به این مرکز حیاتی هستند. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای را در منطقه برانگیخته است. امارات متحده عربی خواستار واکنش یکپارچه کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران شده است.

همچنین ارتش کویت تأکید کرده است که در مقابل هر دشمنی که قصد آسیب به ملت را داشته باشد، ایستادگی خواهد کرد. با این حال، کویت ایرویز اطمینان داده است که با رعایت کامل استانداردهای ایمنی، خدمات خود را به مسافران ارائه می‌دهد. مسافران می‌توانند از طریق وب‌سایت رسمی این شرکت از وضعیت پروازها مطلع شوند





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