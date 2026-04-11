شرکت‌های هواپیمایی اماراتی، اروپایی و آمریکایی به تدریج پروازهای خود به اسرائیل را از سر می‌گیرند. این اقدام پس از بازگشایی فرودگاه بن گوریون پس از ۴۰ روز تعطیلی به دلیل درگیری‌ها صورت می‌گیرد و نشان‌دهندهٔ عادی‌سازی روابط و بازگشت به شرایط عادی در صنعت هوانوردی است. با این حال، برخی شرکت‌های بزرگ همچنان محتاط هستند.

پایگاه خبری عربی ۲۱ به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داد: شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات متحده عربی اعلام کرد که پرواز های خود به مقصد اسرائیل را از چهارشنبه آینده از سر خواهد گرفت. این خبر نشان‌دهندهٔ گام دیگری در جهت عادی‌سازی روابط بین امارات و اسرائیل پس از امضای توافقنامه‌های ابراهیم در سال ۲۰۲۰ است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شرکت الاتحاد در این مرحله با دو پرواز روزانه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که فرودگاه بن گوریون، که به دلیل درگیری‌های اخیر و تعطیلی‌های تحمیلی به دلیل جنگ با ایران به مدت ۴۰ روز بسته شده بود، مجدداً بازگشایی شد. شرکت‌های هواپیمایی دیگری نیز در حال برنامه‌ریزی برای از سرگیری پروازهای خود به اسرائیل هستند، که این امر نشان‌دهندهٔ تمایل به بازگشت به شرایط عادی و ادامهٔ فعالیت‌های تجاری و گردشگری است.\علاوه بر الاتحاد، شرکت هواپیمایی ویز ایر نیز از ۲۵ آوریل پروازهای رفت و برگشت خود به اسرائیل را از سر خواهد گرفت. این شرکت اعلام کرده که بازگشت به فعالیت‌ها منوط به ادامهٔ آتش‌بس و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی بین‌المللی است، که این موضوع نشان‌دهندهٔ حساسیت‌های موجود در منطقه و تأثیرپذیری صنعت هوانوردی از تحولات امنیتی است. شرکت بلو برد ایرویز یونان نیز اعلام کرده که از یکشنبه آینده پروازهای خود از آتن به تل آویو را از سر خواهد گرفت و به عنوان اولین شرکت هواپیمایی خارجی پس از بازگشایی فرودگاه بن گوریون، نقش مهمی در تسهیل سفر و ارتباطات هوایی ایفا خواهد کرد. این اقدامات، نشانهٔ اعتماد به ثبات نسبی در منطقه و تمایل به احیای صنعت گردشگری و هوانوردی در اسرائیل است. با این حال، باید توجه داشت که برخی شرکت‌های بزرگ‌تر مانند دلتا و ایزی جت، هنوز برنامه‌ای برای از سرگیری پروازهای خود به تل آویو اعلام نکرده‌اند. دلتا اعلام کرده است که پروازهای خود را تا ۳۱ مه از سر نخواهد گرفت و ایزی جت نیز تا پایان اکتبر برنامه‌ای برای از سرگیری پروازها ندارد، که این موضوع نشان‌دهندهٔ ملاحظات احتیاطی و ارزیابی ریسک‌های موجود توسط این شرکت‌ها است.\بر اساس گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، اکثر شرکت‌های هواپیمایی خارجی که پروازهای طولانی مدت خود را به اسرائیل لغو کرده بودند، هنوز بازگشت خود را اعلام نکرده‌اند. این وضعیت می‌تواند به عوامل متعددی از جمله ارزیابی مجدد شرایط امنیتی، اطمینان از تقاضای مسافران، و هماهنگی با دستورالعمل‌های ایمنی مربوط باشد. از سرگیری پروازها توسط شرکت‌های هواپیمایی، نشان‌دهندهٔ اعتمادسازی و تلاش برای بازگشت به وضعیت عادی در صنعت هوانوردی است. با این حال، نگرانی‌ها و ابهاماتی در مورد پایداری شرایط و تأثیرپذیری از تحولات سیاسی و امنیتی همچنان وجود دارد. این بازگشت تدریجی پروازها به اسرائیل، می‌تواند بر اقتصاد، گردشگری و روابط بین‌المللی این کشور تأثیرگذار باشد، اما به نظر می‌رسد که شرکت‌های هواپیمایی بزرگ‌تر در اتخاذ تصمیمات خود محتاط‌تر عمل می‌کنند و منتظر ثبات بیشتر در منطقه هستند. در کل، این تحولات نشان‌دهندهٔ پیچیدگی‌های موجود در روابط بین‌المللی و صنعت هوانوردی در خاورمیانه است، جایی که عوامل سیاسی، امنیتی و اقتصادی به طور مداوم بر تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها تأثیر می‌گذارند





اسرائیل پرواز هواپیمایی الاتحاد ویز ایر بلو برد ایرویز بن گوریون عادی‌سازی روابط

