معدن بوکسیت تاش در کوهستان شاهوار پس از هفت سال توقف با مجوز یک‌ساله دوباره فعال شد، اما مردم شاهرود و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به آثار آن بر منابع آب هشدار می‌دهند.

معدن "بوکسیت تاش" در کوهستان "شاهوار" شاهرود ، پس از هفت سال توقف، با مجوز یک‌ساله دوباره فعالیت خود را از سر گرفت. به گزارش ایران‌وایر، این تصمیم در حالی گرفته شده که سازمان حفاظت محیط زیست همچنان با ادامه فعالیت این معدن مخالف است.

مجوز جدید در هفته نخست آبان ۱۴۰۵ و با دستور مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، صادر شد. هدف این دستور، بررسی و حل اختلاف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام شده است.

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جزئیات مجوز یک‌ساله معدن بوکسیت شاهوار

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که بازگشایی معدن پس از بررسی‌های حقوقی و کارشناسی انجام شده است. بر اساس اعلام او، برداشت حدود ۱۸ هزار تن مواد دپو شده در معدن بوکسیت مبنای صدور این مجوز بوده است.

شرط این مجوز آن است که هیچ استخراج تازه‌ای صورت نگیرد. استاندار سمنان افزوده که فعالیت معدن در مدت یک سال پیش‌رو زیر نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مسئول و دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود.

طبق این اعلام، ناظران هر سه ماه یک‌بار گزارشی از وضعیت محیط زیستی منطقه را به استانداری سمنان ارایه می‌دهند. این گزارش‌ها ابزار پایش اعلام‌شده برای بررسی آثار احتمالی معدن بر منابع آب و خاک منطقه است.

مخالفت محیط زیست و تجمع اعتراضی شاهرودی‌ها

مردم شاهرود در هفته نخست آبان ۱۴۰۵ در اعتراض به صدور مجوز جدید، مقابل استانداری سمنان و دفتر امام جمعه این شهر تجمع کردند. آنان در پلاکاردهای خود خواستار "تعطیلی دایم معدن و تخلیه کوهستان از ماشین‌آلات مرتبط با آن" شدند.

اعظم بهرامی، پژوهشگر حوزه محیط زیست و انرژی، سابقه این مناقشه را به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گرداند. به گفته او، پویش نجات شاهوار در شاهرود سابقه‌ای طولانی دارد و ائتلافی از فعالان محیط زیست، کسبه بازار و اقشار مختلف ساکن شاهرود در این زمینه شکل گرفته است.

بهرامی یادآور شده که در سال ۱۳۹۷، پس از اعتراض‌های گسترده مردم شاهرود، شورای تامین استان سمنان فعالیت معدن را متوقف کرد. به گفته او، معترضان در هفته اول آبان هشدار داده‌اند که اشتغال وعده‌داده‌شده به قیمت از بین رفتن منابع آبی منطقه تمام می‌شود و این خواسته مردم نیست.

آسیب احتمالی به منابع آب و سلامت ساکنان شاهوار

به گفته اعظم بهرامی، کوهستان شاهوار بلندترین قله البرز شرقی و مهم‌ترین منبع تامین آب شاهرود است و استخراج در آن منابع آب منطقه را تهدید می‌کند. او این کوهستان را یک زیرساخت طبیعی توصیف کرده که نقش سد و مخزن را در منطقه ایفا می‌کند.

بهرامی گفته است که استخراج سنگ آهکی از این معدن، مانند تکه‌تکه کردن همین مخزن آب طبیعی است. او معتقد است مسئله آب در البرز شرقی را نمی‌توان از فعالیت این معدن جدا دانست.

این پژوهشگر اعلام کرده که برای معدن تا ارتفاع ۳۶۰۰ متر کوه تراشیده شده و پروانه بهره‌برداری نیز صادر شده است. او یادآور شده که در این کوه هزاران اصله درخت و بوته ممنوع‌القطع وجود دارد و بخشی از آن‌ها با جاده‌سازی از بین می‌رود.

به گفته بهرامی، نمونه‌برداری‌ها از آب‌های زیرزمینی آلودگی‌هایی را نشان می‌دهد. او افزوده که فلزات سنگینی مانند سرب و نیکل پس از انفجارهای مرتبط با معدن در خاک باقی می‌مانند و می‌توانند زمین‌های کشاورزی و باغات را آلوده کنند.

بهرامی همچنین گفته که ساکنان محلی، با جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر، از سوی وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاد ریاست‌جمهوری نادیده گرفته شده‌اند. نگرانی اصلی آنان، آسیب به منابع آب شاهرود و روستاهای اطراف، تخریب پوشش گیاهی و تغییر ساختار طبیعی کوهستان است.

این پژوهشگر میان فعالیت معدن و کاهش منابع، آسیب به کشاورزی و دامداری و تهدید سلامت ساکنان، به‌ویژه زنان و کودکان، ارتباط مشخصی می‌بیند. مجوز یک‌ساله معدن و گزارش‌های سه‌ماهه کمیته ناظر، معیار اصلی ارزیابی این آثار در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.