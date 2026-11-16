از دست رفتن وضعیت عاری از سرخک در آمریکا و افزایش مرگومیر

ایالات متحده پس از ۲۶ سال وضعیت عاری از سرخک را از دست داد. با ثبت ۵۷۳۹ مورد ابتلا و ۱۰ مرگ در سال جاری، خبرهای نگران‌کننده‌ای درباره گسترش بیماری به گوش می‌رسد.

ایالات متحده آمریکا در حالی که بیش از دو دهه تلاش کرده بود ویروس سرخک را از خاک خود ریشه‌کن کند، به طور رسمی وضعیت عاری از این بیماری را از دست داد. این اتفاق مهم پس از آن افتاد که شیوعی که در اوایل سال ۲۰۲۵ در ایالت تگزاس آغاز شد، به سرعت به سراسر کشور گسترش یافت و زنجیره انتقال ویروس را برای مدت طولانی‌تری از یک سال تثبیت کرد. طبق داده‌های ثبت‌شده، تا کنون در سال جاری در ایالات متحده ۵۷۳۹ مورد ابتلا به سرخک ثبت شده است، که عددی به مراتب بالاتر از ۲۲۸۶ مورد گزارش‌شده در سال ۲۰۲۵ به شمار می‌رود. تقریباً تمامی این موارد در میان افرادی مشاهده شده که واکسینه نشده‌اند یا وضعیت واکسیناسیون آن‌ها نامشخص است.

تشکیل زنجیره انتقال یکساله و تایید بازگشت بیماری

سازمان بهداشت پان‌آمریکا (Pan American Health Organization - PAHO) یک گروه کارشناسی را گرد هم آورد تا وضعیت ایالات متحده را به عنوان کشوری که پیش‌تر سرخک را حذف کرده بود، بررسی کند. کارشناسان تشخیص دادند که سرخک برای نخستین بار از سال ۲۰۰۰، زمانی که این کشور به وضعیت حذف دست یافت، دوباره در ایالات متحده جای پای خود را تثبیت کرده است. در کشورهای دیگر، ویروس زمانی بومی در نظر گرفته می‌شود که در زنجیره‌ای پیوسته به مدت یک سال یا بیشتر از فردی به فرد دیگر منتقل شود. شیوع در غرب تگزاس از آن زمان به ایالت‌های دیگر گسترش یافته و ویروس‌های بسیار نزدیک به هم تا ماه مه ۲۰۲۶ نیز افراد را در ایالت یوتا آلوده کرده‌اند. همین زنجیره انتقال باعث شده ایالات متحده وضعیت عاری از سرخک خود را از دست بدهد.

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آمار مرگومیر و واکنش متخصصان بهداشت عمومی

اداره‌های بهداشت ایالتی در آمریکا از ۱۰ مورد مرگ مرتبط با سرخک در سال ۲۰۲۶ خبر داده‌اند. وندی آرمسترانگ، پزشک و رئیس انجمن بیماری‌های عفونی آمریکا (Infectious Diseases Society of America)، گفت: "از دست رفتن وضعیت عاری از سرخک به این معناست که دهه‌ها دستاورد در حوزه سلامت عمومی رسماً از بین رفته است." او افزود که ظهور دوباره سرخک در سطوح خطرناک خیلی سریع به تهدیدی برای جوامع در سراسر کشور تبدیل شده است. آرمسترانگ از دولت خواست بودجه لازم را برای اداره‌های بهداشت ایالتی و محلی تامین کند، در نیروی انسانی حوزه بیماری‌های عفونی سرمایه‌گذاری کند و واکسیناسیون سرخک را ترویج دهد.

تجربه کانادا و کشورهای اروپایی در مقابله با سرخک

ایالات متحده تنها کشور تحت تاثیر این روند نیست. همسایه شمالی آن، کانادا، در سال ۲۰۲۵ و در میانه شیوعی که در سراسر ۱۰ استان و قلمرو گسترش یافت، وضعیت عاری از سرخک خود را از دست داد. شش کشور در منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت، شامل ارمنستان، اتریش، جمهوری آذربایجان، اسپانیا، بریتانیا و ازبکستان، پس از افزایش موارد ابتلا در سال ۲۰۲۴ وضعیت عاری از سرخک خود را از دست دادند. سرخک پیش از آن نیز در فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، رومانی و چند کشور دیگر در اروپا و آسیای مرکزی به عنوان بیماری بومی شناخته می‌شد. به گفته آژانس بهداشت عمومی کانادا، مهار شیوعی که باعث شد این کشور وضعیت عاری از سرخک خود را از دست بدهد، نزدیک به دو سال طول کشید.

راهکارهای بازگشت به وضعیت عاری از بیماری

برای جلوگیری از شیوع، دست‌کم ۹۵ درصد افراد یک جامعه باید واکسینه شده باشند. دو دوز واکسن سرخک تا حدود زیادی ایمنی ایجاد می‌کند، اما هرچه پوشش واکسیناسیون پایین‌تر باشد، ویروس فرصت بیشتری برای گسترش پیدا می‌کند. ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ پس از اجرای کارزارهای گسترده واکسیناسیون و ایجاد برنامه‌ای برای رایگان کردن این تزریق‌ها برای میلیون‌ها کودک، عاری از سرخک اعلام شد. ایالات متحده و سایر کشورها می‌توانند در صورتی که زنجیره انتقال این بیماری را دست‌کم به مدت یک سال قطع کنند، دوباره وضعیت عاری از سرخک را به دست آورند. در کانادا، کارکنان محلی بهداشت افراد آلوده و تماس‌های آن‌ها را شناسایی کردند، برای ردیابی گسترش سرخک آزمایش‌های آزمایشگاهی انجام دادند و واکسیناسیون را ترویج کردند. کشورهای دیگر نیز باید پایش بیماری‌ها، پاسخ‌گویی به شیوع‌ها و تلاش برای دسترسی به جوامعی را که پوشش واکسیناسیون در آن‌ها پایین است، بهبود بخشند.