وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد مرغ‌های بالای دو کیلوگرم نباید به صورت کامل وارد شبکه توزیع شوند و باید به بخش قطعه‌بندی اختصاص یابند تا بهره‌وری تولید افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در بیانیه‌ای رسمی و با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح تولید مرغ سایز در سطح کشور، از تغییرات مهمی در شبکه توزیع گوشت مرغ خبر داد.

مقررات جدید عرضه مرغ سایز

بر اساس این مقررات جدید که از اول دی‌ماه اجرایی می‌شود، عرضه مرغ‌های زنده با وزن بیش از دو کیلوگرم به صورت کامل در بازارهای عمومی ممنوع خواهد بود. این محصول با وزن بالا دیگر نمی‌تواند به عنوان مرغ کامل در فروشگاه‌ها به فروش برسد و موظف است که مستقیماً به بخش قطعه‌بندی ارجاع داده شود. این تصمیم با هدف بهینه‌سازی فرآیند تولید، کاهش هزینه‌های نهاده‌های دامی و ارتقای کیفیت سلامت طیور اتخاذ شده است.

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موضوع تولید و عرضه مرغ با وزن بالا در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی صنعت طیور تبدیل شده است. این موضوع نه تنها بر هزینه‌های تولید و میزان مصرف خوراک تأثیر مستقیم دارد، بلکه ارتباط تنگاتنگی با سلامت پرندگان و کیفیت نهایی محصول ارائه شده به دست مصرف‌کنندگان دارد.

از آنجا که پرورش مرغ با وزن بالا نیازمند دوره زمانی طولانی‌تر و مصرف خوراک بسیار بیشتری است، سیاست‌گذاری‌های کلان با هدف کاهش وزن متوسط مرغ عرضه‌شده به بازار دنبال می‌شود تا بهره‌وری تولید افزایش یابد و هزینه‌های پرورش به حداقل برسد. در همین راستا، روح‌الله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگوی تخصصی با خبرنگاران با توضیحات دقیق به تشریح دلایل این تصمیم پرداخت.

وی اظهار داشت که تولید مرغ سایز برای کشور یک ضرورت حیاتی است زیرا با افزایش سن پرورش طیور، به‌ویژه پس از گذشت چهل روزگی، هزینه‌های بهداشتی و درمانی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. بخش بزرگی از هزینه‌های نگهداری مرغ مربوط به این دوره زمانی است. زمانی که رشد مرغ در یک بازه زمانی کوتاه و بدون برنامه‌ریزی صحیح افزایش می‌یابد، ممکن است اندام‌های داخلی پرنده توان پاسخگویی متناسب با این سطح از رشد سریع را نداشته باشند.

در نتیجه، برای حفظ سلامت و نگهداری صحیح از پرنده، هزینه‌های اضافی زیادی به تولیدکننده تحمیل می‌شود. معاون امور تولیدات دامی با اشاره به پیامدهای منفی افزایش دوره پرورش افزود که با افزایش سن و وزن طیور، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی نیز بیشتر می‌شود. این امر احتمال افزایش مصرف دارو و آنتی‌بیوتیک را به همراه دارد که می‌تواند در بروز پدیده خطرناک مقاومت آنتی‌بیوتیکی نقش داشته باشد.

تأثیر وزن مرغ पर convert خوراک

علاوه بر هزینه‌های بهداشتی، با افزایش وزن مرغ، کارایی تبدیل خوراک به وزن زنده کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر ضریب تبدیل خوراک در مرغ سایز حدود ۱.۶ باشد، این ضریب در مرغ درشت می‌تواند به ۱.۸ برسد. این بدان معناست که برای تولید هر کیلوگرم وزن زنده، در حالت نخست حدود یک کیلو و ششصد گرم دان و در حالت دوم حدود یک کیلو و هشتصد گرم دان مصرف می‌شود.

اجرای طرح برداشت مرغ در سن و وزن مناسب، هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد. زحمتکش در پاسخ به نگرانی برخی مصرف‌کنندگان درباره وجود هورمون در مرغ‌های درشت تصریح کرد که موضوع استفاده از هورمون برای افزایش وزن مرغ کاملاً نادرست و انحرافی است و تولیدکنندگان برای افزایش وزن طیور هرگز از هورمون استفاده نمی‌کنند.

درشت‌تر شدن مرغ تنها نتیجه افزایش مدت نگهداری و پرورش است که در این شرایط نیز میزان مصرف خوراک بیشتر شده و ضریب تبدیل خوراک نامطلوب‌تر می‌شود. وزارتخانه با هدف ساماندهی عرضه مرغ در بازار، تعیین کرده است که مرغ‌های بالای دو کیلوگرم نباید به صورت کامل بسته‌بندی و عرضه شوند، بلکه باید به بخش قطعه‌بندی اختصاص یابند.

مدیریت شبکه توزیع گوشت مرغ

این در حالی است که تولید این نوع مرغ متوقف نمی‌شود، بلکه نحوه عرضه آن تغییر می‌کند تا هدف مدیریت وزن مرغ عرضه‌شده به صورت کامل در شبکه توزیع محقق گردد.