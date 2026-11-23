با استقرار پیمانکار جدید و تجهیزات مدرن در پایانه‌های تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت، فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در آذربایجان غربی با سرعت بیشتر از سر گرفته شد.

مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب اعلام کرد که فعالیت‌های فروش مرزی این محصولات در دو پایانه استراتژیک تمرچین واقع در پیرانشهر و کیله در سردشت، پس از توقفی کوتاه، به طور رسمی از سر گرفته شده است. این تصمیم حیاتی با همکاری و هماهنگی نزدیک میان نهادهای محلی و ملی اتخاذ شده است.

نقش پیمانکار جدید در تسریع فرآیندهای تجاری

حاجی‌زاده، مدیر این شرکت در منطقه میاندوآب، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران توضیح داد که بازگشت این فعالیت‌های اقتصادی حیاتی، نتیجه مستقیم استقرار یک پیمانکار جدید و فراهم‌سازی تجهیزات پیشرفته مورد نیاز در مرزهای مذکور بوده است. این تغییر ساختاری نشان‌دهنده یک گام جدی در جهت نوسازی زیرساخت‌های تجاری در منطقه است.

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همکاری استانداری و افزایش ظرفیت عملیاتی

به گزارش ایرنا، حاجی‌زاده تصریح کرد که ازسرگیری فعالیت فروش مرزی در این دو پایانه کلیدی، با همکاری مستقیم استانداری آذربایجان غربی و برنامه‌ریزی دقیق مدیریت منطقه انجام پذیرفته است. این همکاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی، بستر لازم را برای حذف موانع اداری و عملیاتی فراهم کرده و باعث شده است تا چرخ‌های تجارت مرزی با سرعت بیشتری بچرخد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب اضافه کرد که تجهیزات جدید و به‌روز نصب‌شده، ظرفیت عملیاتی فروش مرزی را به طور قابل توجهی افزایش داده‌اند. این ارتقای فنی زمینه‌ساز ارائه خدمات با دقت و سرعت بیشتر به بازرگانان، تاجران و فعالان اقتصادی شده است که نیازمند تبادل سریع‌تر کالا و فرآورده‌ها هستند تا هزینه‌های لجستیکی خود را کاهش دهند.

توسعه روابط تجاری با اقلیم کردستان عراق

حاجی‌زاده با تأکید بر اهمیت راهبردی این فعالیت‌ها، توسعه مبادلات تجاری با اقلیم کردستان عراق را یکی از دستاوردهای اصلی این اقدام عنوان کرد. او بیان کرد که ازسرگیری فروش مرزی فرآورده‌های نفتی، علاوه بر تقویت بنیه اقتصادی در مناطق مرزی آذربایجان غربی، زمینه‌ساز افزایش تعاملات تجاری پایدار و ایجاد رضایت بیشتر برای فعالان این حوزه شده است.

بر اساس گزارش رسمی منتشر شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب، جریان افتادن مجدد فعالیت‌های فروش مرزی در پایانه‌های تمرچین و کیله، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای تحکیم اقتصاد مرزی و حمایت از کسب‌وکارهای محلی است. این اقدام نه تنها نیازهای داخلی را تأمین می‌کند، بلکه نقش مهمی در صادرات و درآمدزایی برای منطقه دارد.

استقرار پیمانکار جدید و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز، نه تنها سرعت فرآیندها را بالا برده، بلکه با افزایش اعتماد و رضایت طرفین، پایداری بیشتری به روابط تجاری منطقه بخشیده است. این تحولات مثبت نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا با اصلاح ساختارهای فعلی، نقش موثرتری در رشد اقتصادی شهرهای مرزی ایفا کند.