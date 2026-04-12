اروپا بر نقش دیپلماسی پس از شکست مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان تاکید کرد

سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا پس از شکست مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان، بر اهمیت دیپلماسی و نقش میانجیگرانه اتحادیه اروپا و پاکستان در حل و فصل مسائل غرب آسیا تاکید کرد. معاون نخست وزیر پاکستان نیز بر تداوم تلاشها برای تسهیل گفتوگوها تاکید کرد.
آقای «انور العنونی» سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا شامگاه یکشنبه پس از ناکامی ایالات متحده و ایران در دستیابی به توافق در مذاکرات ی که در پاکستان برگزار شد، بر اهمیت حیاتی دیپلماسی در حل و فصل موضوعات مرتبط در غرب آسیا تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق گزارش «پایگاه خبری قطر»، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا اظهار داشت که دیپلماسی همچنان برای پرداختن به مسائل حلنشده «ضروری» است و نقش کلیدی دارد.
وی همچنین بر نقش موثر پاکستان در تلاشهای میانجیگری تاکید کرد و افزود که اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن کلیه منافع و نگرانیهای خود و با هماهنگی نزدیک با شرکای بینالمللیاش، در تلاشهای دیپلماتیک فعالانه مشارکت خواهد داشت. این مقام اروپایی در ادامه سخنان خود، بر ضرورت یافتن راهحلهای پایدار و مبتنی بر گفتوگو برای چالشهای موجود در منطقه تاکید کرد و بر تعهد اتحادیه اروپا به حمایت از ثبات و امنیت در غرب آسیا صحه گذاشت.\به گزارش ایسنا، «محمد اسحاق دار» معاون نخستوزیر پاکستان، مجدداً تأکید کرده است که پاکستان در روزهای آتی به تسهیل ارتباط و گفتوگو میان ایران و ایالات متحده ادامه خواهد داد و نقش خود را به عنوان میانجیگر فعالانه ایفا میکند. این مقام پاکستانی همچنین ابراز امیدواری کرد که طرفین با اتخاذ رویکردی سازنده و انعطافپذیر، گامهای موثری در جهت دستیابی به توافق بردارند. با توجه به رایزنیهای فشرده و مذاکرات فشرده در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، گفتوگوها میان ایران و آمریکا با هدف نهایی کردن موضوعات مورد اختلاف روز شنبه آغاز شد. اما این مذاکرات به دلیل عدم پذیرش شرایط ایران توسط آمریکا به نتیجه نرسید و به شکست انجامید. هیئت ایرانی با ابراز بدبینی نسبت به طرف مقابل و با در نظر گرفتن تجارب منفی بدعهدیهای آمریکا در مذاکرات قبلی، در این دور از گفتوگوها با میانجیگری پاکستان حضور یافته بود و با احتیاط کامل وارد مذاکرات شد. این شکست نشاندهنده پیچیدگی و دشواریهای موجود در روابط ایران و آمریکا و همچنین لزوم اتخاذ رویکردهای واقعبینانهتر و انعطافپذیرتر در مذاکرات آتی است.\شکست مذاکرات در پاکستان، بار دیگر بر اهمیت نقش میانجیگران بینالمللی در تسهیل گفتوگوها و یافتن راهحلهای صلحآمیز برای اختلافات تأکید میکند. اتحادیه اروپا، به عنوان یکی از بازیگران اصلی عرصه بینالمللی، نقش مهمی در این میان دارد و میتواند با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی خود، به کاهش تنشها و ایجاد فضای مناسب برای مذاکرات سازنده کمک کند. شکست مذاکرات همچنین نشاندهنده لزوم توجه به نگرانیهای مشروع هر دو طرف و تلاش برای یافتن راهحلهایی است که منافع همه طرفها را در نظر بگیرد. این امر مستلزم اتخاذ رویکردی مبتنی بر احترام متقابل، حسن نیت و آمادگی برای سازش است. در این راستا، نقش پاکستان به عنوان میانجیگر، از اهمیت ویژهای برخوردار است و این کشور میتواند با بهرهگیری از روابط خوب خود با هر دو طرف، به پیشبرد روند صلح کمک کند. همچنین، جامعه بینالمللی باید با حمایت از تلاشهای میانجیگرانه و فشار بر طرفین برای حل اختلافات از طریق گفتوگو، به ایجاد صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا کمک کند. ضرورت دارد که تمامی طرفها با درک منافع مشترک و اولویتبندی صلح و ثبات بر سایر مسائل، به سمت راهحلهای پایدار و منصفانه گام بردارند
