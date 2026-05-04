اروپا: آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز غیرقابل مذاکره است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر غیرقابل مذاکره بودن آزادی کشتیرانی، از گسترش تحریم‌ها علیه ایران به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر کشتیرانی خبر داد. همزمان، آمریکا «پروژه آزادی» را برای حمایت از کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز کرده و ایران نیز هشدار داده است که هرگونه اقدام نظامی خارجی در این منطقه با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، کایا کالاس، با لحنی قاطع اعلام کرد که آزادی کشتیرانی در منطقه، به ویژه در تنگه هرمز ، برای اروپا یک اصل غیرقابل مذاکره است.

این موضع‌گیری در حالی اتخاذ شده است که تنش‌ها در این آبراه استراتژیک به شدت افزایش یافته و محدودیت‌های اعمال شده بر کشتیرانی، نگرانی‌های جدی را در میان کشورهای اروپایی برانگیخته است. کالاس همچنین یادآوری کرد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا پیش‌تر با گسترش تحریم‌ها علیه ایران به دلیل همین محدودیت‌های کشتیرانی موافقت کرده‌اند، اقدامی که نشان‌دهنده عزم اروپا برای مقابله با هرگونه تهدیدی علیه آزادی دریانوردی است.

او تاکید کرد که این تحریم‌ها به منظور اعمال فشار بر ایران برای تغییر رفتار و احترام به حقوق بین‌المللی اعمال شده‌اند. کالاس در ادامه سخنان خود، به مسائل دیگری نیز اشاره کرد که نباید از توجه دور بمانند. او به طور خاص، برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران و همچنین حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی در منطقه و فراتر از آن را برجسته کرد و گفت که این موارد نباید به حاشیه رانده شوند.

او بر لزوم رسیدگی جامع به این مسائل و یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای آنها تاکید کرد. این موضع‌گیری، همزمان با آغاز «پروژه آزادی» از سوی آمریکا مطرح شده است. این پروژه که به دستور دونالد ترامپ و تحت نظارت ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اجرا می‌شود، با هدف پشتیبانی از عبور کشتی‌های گرفتار در منطقه از تنگه هرمز آغاز شده است.

این اقدام، واشنگتن را در خط مقدم تلاش‌ها برای حفظ امنیت کشتیرانی در این منطقه بحرانی قرار داده است. کایا کالاس با اشاره به وضعیت پیچیده و بن‌بست موجود در تنگه هرمز، ابراز نگرانی کرد که چشم‌اندازی برای خروج سریع از این بحران در حال حاضر وجود ندارد. او هشدار داد که پیامدهای این بحران در همه زمینه‌ها منفی خواهد بود و می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی و امنیت منطقه‌ای داشته باشد.

کالاس تاکید کرد که اروپا آماده است تا نقش بزرگ‌تری در بازگرداندن جریان انرژی و تجارت ایفا کند و برای این منظور، عملیات دریایی اروپا می‌تواند تقویت شود. او همچنین بر اهمیت همکاری بین‌المللی برای حل این بحران تاکید کرد و خواستار مشارکت فعال‌تر سایر کشورها در این زمینه شد. در همین راستا، کالاس از متحدان اروپایی خواست تا در کنار آمریکا برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری کنند.

او یادآوری کرد که امنیت دریانوردی یک مسئولیت مشترک است و نیازمند تلاش‌های هماهنگ همه کشورها است. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر از مشارکت ناکافی متحدان اروپایی در تأمین امنیت کشتیرانی انتقاد کرده و گفته بود برخی کشورهایی که آمریکا سال‌ها از آنها محافظت کرده، اشتیاق کافی برای همراهی نشان نداده‌اند. ترامپ تاکید کرده بود که «میزان اشتیاق» متحدان برایش اهمیت دارد و انتظار دارد آنها نقش فعال‌تری در این زمینه ایفا کنند.

در مقابل، ایران نیز با قاطعیت اعلام کرده است که امنیت تنگه هرمز را با تمام توان مدیریت خواهد کرد. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، با صدور هشداری، اعلام کرد که هر نیروی مسلح خارجی، به ویژه ارتش آمریکا، در صورت نزدیک‌شدن یا ورود به تنگه هرمز هدف قرار خواهد گرفت. این هشدار، نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها و احتمال وقوع درگیری در این منطقه استراتژیک است.

ایران بارها تاکید کرده است که تنگه هرمز یک منطقه حساس و حیاتی است و اجازه نخواهد داد هیچ کشوری امنیت آن را به خطر بیندازد. این کشور همچنین بر حق خود برای دفاع از منافع ملی و حفظ امنیت آب‌های خود تاکید کرده است. در همین راستا، ایران به تقویت توانمندی‌های نظامی خود در منطقه ادامه می‌دهد و آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه تهدیدی اعلام کرده است.

آغاز «پروژه آزادی» از سوی آمریکا و هشدار ایران، نشان‌دهنده تشدید رقابت و تنش‌ها در تنگه هرمز است. این وضعیت، نگرانی‌های بین‌المللی را افزایش داده و نیازمند دیپلماسی فعال و تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز است. در نهایت، حفظ امنیت و ثبات در تنگه هرمز، نیازمند همکاری و تفاهم بین همه طرف‌های ذینفع است و هرگونه اقدام یک‌جانبه یا تحریک‌آمیز می‌تواند به تشدید بحران و افزایش خطر درگیری منجر شود





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز ایران اتحادیه اروپا آمریکا کشتیرانی تحریم امنیت پروژه آزادی سنتکام برنامه‌های هسته‌ای گروه‌های تروریستی

United States Latest News, United States Headlines