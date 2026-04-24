ترکیه شش تریلی حامل دارو، تجهیزات پزشکی و اکسیژن به ایران ارسال کرد. این کمکها از استان وان و سایر استانهای ترکیه جمعآوری شدهاند و برای خدمترسانی به مردم ایران در نظر گرفته شدهاند.
شش دستگاه تریلی حامل کمکهای پزشکی از ترکیه به ایران اعزام شدند. این اقدام، نشاندهنده همبستگی و حمایت جمهوری ترکیه از جمهوری اسلامی ایران در راستای تامین نیازهای بهداشتی و درمانی است.
محمولههای ارسالی شامل انواع داروها، سرمهای مورد نیاز، تجهیزات مصرفی پزشکی حیاتی، دستگاههای طبی پیشرفته، برانکاردها برای انتقال بیماران و کپسولهای اکسیژن برای بیماران تنفسی است. این کمکها که با همت و تلاش اداره کل بهداشت استان وان و سایر استانهای ترکیه جمعآوری شدهاند، با هدف کمک به تامین سلامت و رفاه مردم ایران ارسال میشوند.
فرآیند جمعآوری و بستهبندی این کمکها با دقت و نظارت کامل انجام شده است تا اطمینان حاصل شود که تمامی اقلام مورد نیاز و با کیفیت مطلوب به دست نیازمندان میرسند. کارکنان اداره بهداشت استان وان با فداکاری و تعهد، مسئولیت بارگیری این تریلیها را بر عهده داشتند و با دقت و سرعت، محمولهها را آماده ارسال کردند.
این کاروان کمکرسانی پس از طی مسیر از استان وان، از طریق گذرگاه مرزی گوربولاک در شهرستان دوغوبایزید استان آغری وارد خاک ایران خواهد شد. این گذرگاه مرزی به عنوان یک نقطه ارتباطی مهم بین دو کشور، نقش حیاتی در تسهیل انتقال کمکهای بشردوستانه و تبادلات تجاری ایفا میکند.
محمد توسون، رئیس اداره کل بهداشت استان وان، در جریان این مراسم اعزام، با بیان اینکه برنامهریزی و هماهنگیهای لازم برای انتقال تجهیزات پزشکی جمعآوریشده از استانهای مختلف ترکیه به ایران انجام شده است، بر اهمیت این اقدام در تقویت روابط دو کشور تاکید کرد. وی افزود: «ما با تمام توان تلاش میکنیم تا به برادران و خواهران ایرانی خود در این شرایط سخت کمک کنیم. این تریلیها حامل پیام صلح و دوستی از مردم ترکیه به مردم ایران هستند».
توسون همچنین با اشاره به دستور وزیر بهداشت ترکیه مبنی بر آمادهسازی و بارگیری این تریلیها در استان وان، تصریح کرد: «ما به عنوان یک نهاد دولتی، وظیفه خود میدانیم که در مواقع بحرانی و نیاز، به هموطنان و همسایگان خود کمک کنیم». این اقدام، نمونهای بارز از مسئولیتپذیری اجتماعی و تعهد به ارزشهای انسانی است.
رئیس اداره کل بهداشت استان وان با ابراز امیدواری به برقراری صلح و ثبات در منطقه، خاطرنشان کرد: «انتقال کمکهای بشردوستانه به آن سوی مرز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. ما معتقدیم که صلح و دوستی، تنها راه حل مشکلات منطقه است». وی همچنین تاکید کرد که در میان این محمولهها، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت قرار دارند تا نیازهای فوری بیماران و کادر درمان ایران تامین شود.
پیش از این نیز، سه تریلی حامل کمکهای پزشکی به ایران ارسال شده بود و با اعزام این شش تریلی جدید، مجموع کمکهای ارسالی از ترکیه به ایران به 13 تریلی رسیده است. این کمکها برای خدمترسانی به همکاران و شهروندان ایرانی در بیمارستانها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این اقدام، نشاندهنده عمق روابط دوستانه و برادرانه بین دو کشور و تعهد آنها به همکاری در زمینههای مختلف است.
انتظار میرود که این کمکها نقش مهمی در بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی مردم ایران ایفا کنند و به کاهش مشکلات و سختیهای آنها کمک کنند. این اقدام همچنین، میتواند به عنوان یک الگو برای سایر کشورها در زمینه ارائه کمکهای بشردوستانه به نیازمندان باشد. دولت و مردم ترکیه، همواره در کنار مردم ایران بودهاند و در مواقع بحرانی، با ارائه کمکهای لازم، از آنها حمایت کردهاند.
این همکاری و همبستگی، نشاندهنده اهمیت روابط دو کشور در سطح منطقهای و بینالمللی است. امید است که این اقدام، زمینه را برای گسترش همکاریها و تعاملات بین دو کشور در زمینههای مختلف فراهم کند و به تقویت صلح و ثبات در منطقه کمک کند
ترکیه ایران کمکهای پزشکی کمکهای بشردوستانه استان وان