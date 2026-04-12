مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین‌الملل، با اشاره به تغییر ماهیت مذاکرات و استفاده ایران از اهرم تنگه هرمز، نسبت به زیاده‌خواهی آمریکا در مذاکرات اسلام‌آباد هشدار داد و پیامدهای عدم توافق را مورد بررسی قرار داد.

مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین، به ارزیابی زیاده‌خواهی آمریکا در برابر جدیت ایران برای دستیابی به توافق پرداخت. وی با اشاره به مذاکرات اسلام‌آباد، اظهار داشت که این مذاکرات نسبت به ادوار گذشته ماهیتی متفاوت دارد؛ نکته‌ای که به نظر می‌رسد آمریکا یی‌ها یا تمایلی به درک آن ندارند یا در شرایط فعلی قادر به فهم آن نیستند.

مکی افزود: در دوره‌های پیشین مذاکرات با ایران، به‌ویژه پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، آمریکا همواره تلاش می‌کرد با تکیه بر «نظریه اعمال قدرت از طریق قدرت»، خواسته‌های خود را در چارچوب مذاکرات به ایران تحمیل کند و از ابزارهایی چون تهدید، فشار و تحریم بهره ببرد. این رویکرد، که به گفته مکی، یک چرخه معیوب را ایجاد کرده بود، به‌طور مستمر در روند مذاکرات تکرار می‌شد و نشان‌دهنده عدم پایبندی واشنگتن به قواعد متعارف مذاکره بود. او به این نکته اشاره کرد که حتی در فاصله میان دو دور مذاکره نیز شاهد اقدام نظامی علیه ایران بوده‌ایم.\مکی در ادامه به تحولات اخیر منطقه‌ای و جهانی اشاره کرد و گفت: طی حدود ۴۰ روز گذشته، تحولات مهمی در معادلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه و جهان رخ داده است. ایران با در اختیار داشتن و کنترل تنگه هرمز، از این اهرم ژئوپلیتیکی به‌طور مؤثری بهره می‌گیرد؛ ابزاری که پیش‌تر به‌دلیل ملاحظات مربوط به حسن همجواری با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت. وی تصریح کرد که این تحولات، از جمله استفاده مؤثر ایران از تنگه هرمز، وضعیت را به نفع ایران تغییر داده است. او خاطرنشان کرد که این کشورها با میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا، عملاً در تقابل با ایران قرار گرفته‌اند، هرچند ادعا می‌کنند که از خاک و آسمانشان علیه ایران استفاده نخواهد شد. به گفته مکی، این پایگاه‌ها برای مهار ایران و اعمال کنترل بر این حوزه راهبردی مستقر شده‌اند و نه برای مقابله با تهدیداتی مانند روسیه یا چین.\این کارشناس مسائل بین‌الملل همچنین به رصد تحولات نظامی و صنعتی ایران توسط ایالات متحده اشاره کرد و گفت: آمریکا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی و سامانه‌های ماهواره‌ای، به‌طور مستمر تحولات نظامی و صنعتی ایران را رصد کرده و از این داده‌ها به‌عنوان بهانه‌ای برای افزایش فشارها، از جمله طرح ادعاهایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای نظامی، استفاده کرده است. مکی به عملیات غافلگیرکننده ایران در پاسخ به اقدامات آمریکا اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی با این عملیات، برخی پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی، مالی و صنعتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد و خسارات قابل‌توجهی به آن‌ها وارد کرد. وی درباره مذاکرات اخیر اسلام‌آباد اظهار داشت که انتظار می‌رفت با توجه به سطح و اختیارات هیئت‌های مذاکره‌کننده دو طرف، زمینه برای دستیابی به توافقی سریع‌تر و جدی‌تر فراهم شود؛ اما اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که آمریکا همچنان در پی دیکته کردن خواسته‌های خود به ایران است. مکی تأکید کرد که در شرایط کنونی، ایران اهرم مهم تنگه هرمز را در اختیار دارد و تعلل آمریکا در دستیابی به توافق، به زیان آن‌ها خواهد بود. وی در پایان هشدار داد که منطقه و جهان در آستانه روزهایی حساس و پیش‌بینی‌ناپذیر قرار دارند و در صورت عدم پایبندی به آتش‌بس، احتمال ازسرگیری درگیری‌ها وجود دارد که می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد





