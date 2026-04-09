پس از آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران، ارزیابی‌ها در اسرائیل حاکی از آن است که این کشور نه تنها به اهداف کلیدی جنگ دست نیافته، بلکه با محدودیت‌های بیشتر و تهدیدات امنیتی پیچیده‌تری روبه‌رو خواهد شد. هزینه‌های بالای جنگ و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها، نگرانی‌ها را در داخل اسرائیل افزایش داده است. همچنین، توافق‌های احتمالی با ایران ممکن است آزادی عمل اسرائیل را محدود کند.

در حالی که آتش‌بس موقت بین جمهوری اسلامی و آمریکا به جنگ شش‌هفته‌ای پایان داده است، ارزیابی‌ها در اسرائیل نشان می‌دهد که نه تنها اهداف کلیدی جنگ محقق نشده، بلکه این کشور ممکن است با محدودیت‌های بیشتر و تهدیدهای امنیت ی پیچیده‌تری در آینده روبه‌رو شود. به گزارش وای‌نت، اسرائیل پس از پرهزینه‌ترین جنگ تاریخ خود - با هزینه‌ای بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد شکل (۱۶.۲ تا ۱۹.۴ میلیارد دلار) در حدود ۴۰ روز - اکنون وارد مرحله‌ای از ابهام و نگرانی شده است.

تنها چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس، بنیامین نتانیاهو، وزرای دولت و فرماندهان ارشد ارتش سکوت اختیار کردند و شهروندان خبر توقف جنگ را از منابع خارجی دریافت کردند. اهداف اعلام‌شده بدون تحقق باقی ماند بر اساس این گزارش، اهداف اصلی اسرائیل از جنگ، از جمله کنترل اورانیوم غنی‌شده ایران، سرنگونی نظام حاکم، نابودی توان موشکی بالستیک و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی، هیچ‌کدام به‌طور کامل محقق نشده‌اند. این وضعیت، در کنار سکوت مقامات، فضای سردرگمی را در داخل اسرائیل تشدید کرده است؛ به‌ویژه برای شهروندانی که هفته‌ها زیر حملات موشکی حکومت ایران به پناهگاه‌ها پناه می‌بردند و اکنون با پرسش‌های بی‌پاسخ روبه‌رو هستند. خلا رهبری و تصمیم‌گیری‌های پراکنده وای‌نت می‌نویسد در نبود موضع‌گیری رسمی، برخی نهادهای محلی به‌طور مستقل اقدام به تصمیم‌گیری کرده‌اند، از جمله بازگشایی مدارس، در حالی که فرماندهی جبهه داخلی هنوز دستورالعمل جدیدی صادر نکرده و محدودیت‌های جنگی را لغو نکرده است. همچنین گزارش‌های متناقضی درباره برآوردها نشان می‌دهد هزینه روزانه جنگ به‌طور میانگین حدود یک میلیارد شکل بوده و در روزهای نخست حتی به ۲ تا ۳ میلیارد شکل در روز رسیده است. این هزینه‌ها شامل عملیات گسترده نیروی هوایی، مصرف بالای مهمات و استفاده گسترده از سامانه‌های پدافند هوایی بوده است. مقام‌های دفاعی هشدار داده‌اند که حتی در صورت عدم تشدید دوباره درگیری‌ها، تا پایان سال به حدود ۳۴ میلیارد شکل (۱۱ میلیارد دلار) دیگر برای تامین هزینه عملیات و برنامه‌های نظامی نیاز خواهد بود. به نوشته وای‌نت، این جنگ ممکن است از نظر نتیجه، مشابه درگیری‌های پیشین با غزه باشد: آغاز با شعارهای قاطع و پایان با نوعی بن‌بست شکننده. با این تفاوت که این‌بار حکومت ایران توانسته در مدت کوتاهی کل خاک اسرائیل - از ایلات در جنوب تا حیفا در شمال - را با موشک‌های بالستیک هدف قرار دهد. این گزارش هشدار می‌دهد که اسرائیل ممکن است اکنون با محیط امنیتی بدتری نسبت به پیش از جنگ مواجه باشد. توافق‌های احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی می‌تواند آزادی عمل اسرائیل برای اقدام نظامی در آینده را محدود کند، در حالی که حکومت ایران توانایی خود برای وارد کردن خسارات گسترده را به‌نمایش گذاشته است. حتی بدون محدودیت رسمی از سوی آمریکا، بازگشت به سیاست «کارزار میان جنگ‌ها» می‌تواند به چرخه‌ای از درگیری‌های مکرر و پرهزینه منجر شود؛ مشابه آنچه پیش از ۷ اکتبر در مواجهه با حماس رخ می‌داد. وای‌نت تاکید می‌کند که ادامه این وضعیت می‌تواند فشار سنگینی بر اقتصاد اسرائیل وارد کند، بودجه دفاعی را افزایش دهد و وابستگی به نیروهای ذخیره را تشدید کند؛ آن هم در شرایطی که کمبود نیروی انسانی وجود دارد و معافیت‌های خدمت نظامی برای برخی گروه‌ها همچنان پابرجاست. در حال حاضر، بودجه دفاعی اسرائیل ۱۴۳ میلیارد شکل (۴۶.۳ میلیارد دلار) است که حتی پس از افزایش اخیر نیز به گفته مقامات، پاسخگوی نیازهای فعلی نیست. مقام‌های دفاعی اسرائیل می‌گویند هنوز برای اعلام پایان جنگ زود است. در عین حال، نشانه‌ای از کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه دیده نمی‌شود. به گزارش وای‌نت، هنوز مشخص نیست آتش‌بس فعلی به پایان واقعی درگیری منجر خواهد شد یا صرفاً وقفه‌ای موقت است، اما در هر دو حالت، اسرائیل با چالش‌های امنیتی و اقتصادی جدی‌تری نسبت به قبل از جنگ روبه‌رو خواهد بود.مارک روته در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان، بدون اشاره مستقیم به جزئیات مطرح‌شده در این نشست که چهارشنبه ۱۹ فروردین، پشت درهای بسته، فضای گفت‌وگو را «بسیار صریح و باز» توصیف کرد و افزود که ترامپ دیدگاه خود درباره تحولات هفته‌های اخیر را به‌روشنی بیان کرده است. در شرایطی حساس انجام شد که کمتر از ۲۴ ساعت پیش از آن‌، آمریکا و حکومت ایران بر سر یک آتش‌بس دو هفته‌ای - با محوریت بازگشایی تنگه هرمز - به توافق رسیدند. این توافق پس از تهدیدهای شدید ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران شکل گرفت؛ تهدیدهایی که شامل هشدار درباره «نابودی یک تمدن» در صورت عدم بازگشایی تنگه بود. تشدید تنش میان واشینگتن و متحدان اروپایی پیش از این دیدار، ترامپ انتقادهای تندی علیه ناتو مطرح کرده و این ائتلاف را «ببر کاغذی» خوانده بود. او همچنین به‌صراحت احتمال خروج آمریکا از ناتو را مطرح کرد، پس از آن‌که کشورهای عضو درخواست او برای مشارکت نظامی در بازگشایی تنگه هرمز را نپذیرفتند. در شبکه اجتماعی خود نوشت که ناتو «وقتی به آن نیاز داشتیم کنار ما نبود» و به اختلافات پیشین بر سر گرینلند نیز اشاره کرد. واکنش‌ها در داخل آمریکا در داخل آمریکا، برخی چهره‌های سیاسی نسبت به افزایش تنش با متحدان هشدار داده‌اند. میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه، با یادآوری حمایت ناتو از آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تاکید کرد که واشینگتن نباید به‌جای مهار دشمنان، درگیر اختلاف با متحدان خود شود. همزمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده در دیداری جداگانه با روته، درباره «جنگ ایران»، تلاش‌ها برای پایان جنگ اوکراین و افزایش هماهنگی با متحدان ناتو گفت‌وگو کرد. اختلاف بر سر نقش ناتو در بحران ایران اختلاف میان آمریکا و متحدانش از زمان آغاز جنگ با حکومت ایران در اواخر فوریه تشدید شده است. ترامپ بارها تاکید کرده که تامین امنیت تنگه هرمز وظیفه کشورهایی است که به جریان نفت از این مسیر وابسته‌اند، نه آمریکا





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اسرائیل ایران آتش‌بس جنگ امنیت

United States Latest News, United States Headlines