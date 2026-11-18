آخرین وضعیت ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی و 490 هزار تومانی در بازار بورس ایران پس از نوسانات روزانه و محاسبه سود سهام شرکت‌های بورسی.

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دارندگان این سهام در تاریخ 27 آبان 1405 به رقم 15 میلیون و 231 هزار و 996 تومان رسید. این تغییر ارزش پس از اعمال افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و نوسانات روزانه بازار سرمایه رقم خورد و بر وضعیت دارایی این گروه تأثیر مستقیم گذاشت.

جزئیات ارزش سهام عدالت و نوسانات بازار

بر اساس آخرین گزارش‌های بازار سرمایه، ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در این سهام، به 14 میلیون و 105 هزار و 38 تومان رسید. این تغییرات نشان‌دهنده پویایی روزانه بازار و تأثیرپذیری دارایی‌های عدالت‌محور از تصمیمات شرکت‌های زیرمجموعه است.

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شاخص کل بازار بورس ایران در این روز با 105523 واحد کاهش در ارتفاع 8.392.017 واحد قرار گرفت. همچنین شاخص هم‌وزن بازار در ارتفاع 2.435.523 واحدی ثبت شد که نشان‌دهنده فشار فروش یا اصلاح قیمت در بخش‌های مختلف بورس است. حجم معاملات روزانه بازار بورس ایران به رقم 52958 میلیارد تومان رسید که حجم قابل‌توجهی از نقدینگی را در روزهای کاری درگیر کرد.

در نهایت، ارزش کل بازار بورس ایران در عدد 243058 هزار میلیارد تومان قرار گرفت که مقیاس کلان بازار سرمایه کشور را نشان می‌دهد. این ارقام نشان می‌دهد که با وجود نوسانات منفی در شاخص کل، حجم عظیمی از سرمایه در بازار در جریان است.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص‌های بورس و فرابورس

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، تابان، شبندر و تاپیکو انجام شد. این شرکت‌ها به دلیل وزن بالا در سبد سهام و حجم معاملات، نقش کلیدی در حرکت‌های شاخص کل داشتند.

از سوی دیگر، نمادهای کگهر، آریا، فزر، شرانل، فکور و سامان و نیشکر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. حضور این شرکت‌ها در بخش فرابورس نشان می‌دهد که نوسانات در دو بستر اصلی بازار سرمایه به صورت همزمان در حال رصد شدن است.

با وجود حضور نمادهای بزرگ، اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند. این موضوع بر ارزش کلی دارایی سهام عدالت تاثیر گذاشت و لزوم توجه به ترکیب دارایی‌ها را برای دارندگان این سهام پررنگ‌تر کرد.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران در تاریخ 27 آبان 1405، ارزش نهایی سهام عدالت 532 هزار تومانی برای دارندگان آن به 15 میلیون و 231 هزار و 996 تومان رسید. این رقم پس از کسر و اضافه شدن اثرات سود و زیان روزانه و افزایش سرمایه‌ها محاسبه شده است.

تحلیل‌گران بر این باورند که روند آینده بازار به عوامل کلان اقتصادی و سیاست‌های شرکت‌های بورسی بستگی دارد. دارندگان سهام عدالت می‌توانند با پیگیری اخبار شرکت‌های زیرمجموعه و تغییرات شاخص‌ها، وضعیت دقیق دارایی خود را دنبال کنند.