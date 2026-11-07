ارزش سهام عدالت در 16 آبان 1405 به چه عدد رسید؟

جزئیات دقیق ارزش سهام عدالت و 532 هزارتومانی در پایان معاملات 16 آبان 1405، همراه با وضعیت شاخص کل بورس و فرابورس و بیشترین تاثیرگذاران بازار.

ارزش سهام عدالت با مبلغ پایه 490 هزار تومان، پس از اعمال و در نظر گرفتن تمامی افزایش سرمایه‌های انجام شده توسط شرکت‌های بورسی در تاریخ 16 آبان 1405 ، به عدد 13 میلیون و 588 هزار و 482 تومان رسید.

تحلیل وضعیت شاخص کل و فرابورس در 16 آبان 1405

در پایان معاملات روز شنبه 16 آبان 1405، شاخص کل بازار بورس ایران با رشد قابل توجه 170857 واحدی، در ارتفاع 8.083.616 واحد قرار گرفت و شاخص هم‌وزن نیز در سطح 2.259.719 واحد تثبیت شد.

Also read دونالد ترامپ، استیون میلر را به عنوان رئیس دفتر خود منصوب کرد

حجم معاملات در این روز از اهمیت بالایی برخوردار بود و ارزش کل معاملات بازار بورس به رقم 44349 میلیارد تومان رسید که این امر منجر به قرارگیری ارزش کل بازار در عدد 259719 هزار میلیارد تومان شد.

نمادهای فملی، فارس، فولاد، شپنا و شستا بیشترین تاثیرگذاری مثبت را بر حرکت شاخص کل بازار بورس در روز 16 آبان 1405 داشتند و موتور محرکه اصلی برای رشد شاخص اصلی بودند.

در بازار فرابورس نیز نمادهای فزر، کگهر، آریا، مارون، شرانل، فکور و ومپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص این بازار گذاشتند و نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران خرد ایفا کردند.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اکثر نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در جریان معاملات روز شنبه 16 آبان 1405 با افزایش قیمت مواجه شدند که نشانه‌ای از جو مثبت حاکم بر بازار بود.

مقایسه ارزش خالص سهام عدالت در تاریخ 16 آبان 1405

پس از اتمام کامل معاملات در بازار سرمایه ایران در تاریخ 16 آبان 1405، ارزش سهام عدالت برای دارندگان سهام پایه 532 هزارتومانی به عدد 14 میلیون و 592 هزار و 116 تومان افزایش یافت.

این تفاوت در ارزش‌گذاری بین سهام پایه 490 هزارتومانی و پایه 532 هزارتومانی، نشان‌دهنده اثر مستقیم سودآوری شرکت‌های ذی‌حق و عملکرد مثبت آن‌ها در بازه زمانی مورد بررسی است.

با این حال، باید توجه داشت که ارقام اعلام شده برای قیمت دلار، طلا 18 عیار و سکه پارسیان در همین تاریخ، به موضوعاتی جداگانه اشاره دارند و مستقیماً با فرمول محاسبه ارزش خالص سهام عدالت در این گزارش ارتباط مستقیم ندارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ثبات قیمت دلار در بازار و رشد قیمت طلا در روز 16 آبان 1405، می‌تواند به طور غیرمستقیم بر انتظارات تورمی و در نتیجه بر رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سهام اثرگذار باشد.

آینده بازار سرمایه و انتظارات سرمایه‌گذاران

با توجه به رشد شاخص کل و افزایش ارزش خالص سهام عدالت برای هر دو دسته دارنده، وضعیت بازار سرمایه در تاریخ 16 آبان 1405 نشان از پایداری نسبی و بهبود عملکرد شرکت‌های بزرگ دارد.

سرمایه‌گذارانی که سهام عدالت خود را دارند، می‌توانند با توجه به روند صعودی نمادهای شاخص‌ساز مانند فملی و شستا، برای تصمیم‌گیری‌های آتی خود زمان مناسبی را در نظر بگیرند.

در نهایت، پیگیری مستمر وضعیت شاخص‌ها و بررسی دقیق عملکرد شرکت‌های بورسی در روزهای آینده، می‌تواند به سهامداران عدالت در مدیریت بهتر دارایی‌های خود کمک شایانی کند.