رئیس جمهور ترکیه با اشاره به آتش‌بس موقت میان ایران و آمریکا ، بر ضرورت استفاده از این فرصت برای برقراری صلح پایدار تاکید کرد. رجب طیب اردوغان در مراسم افتتاح مجمع دیپلماسی آنتالیا، اظهار داشت که باید از این فرصت به نحو مؤثری برای رسیدن به آرامش پایدار بهره برد و طرفین باید با رویکردی مصالحه‌آمیز حرکت کنند. وی همچنین نسبت به تلاش‌های اسرائیل برای اخلال در روند مذاکرات هشدار داد و بر لزوم هوشیاری در این زمینه تاکید کرد.

اردوغان اهمیت آزادی کشتیرانی در آبراههای بین‌المللی، به ویژه تنگه هرمز را مورد تاکید قرار داد. او با بیان اینکه تنگه هرمز میان ایران و عمان قرار دارد، گفت که حق دسترسی کشورهای خلیج فارس به آب‌های آزاد نباید محدود شود و حفظ آزادی دریانوردی بر اساس قوانین بین‌المللی و باز نگه داشتن مسیرهای تجاری در این تنگه، اولویتی اساسی است.

رئیس جمهور ترکیه همچنین از ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی در جلوگیری از جنگ‌ها و بی‌اثری سازوکارهای مسئول حفاظت از حقوق بشر و امنیت جهانی انتقاد کرد. او وضعیت فعلی جهان را بحران قدرت و جهت‌گیری خواند و اظهار داشت که در آستانه مرحله‌ای حساس و خطرناک قرار داریم. اردوغان بحران در نظام جهانی را پیش از هر چیز اخلاقی و وجودی توصیف کرد و با اشاره به تحولات غزه پس از هفتم اکتبر، آن را فراتر از یک فاجعه انسانی دانست و نسل‌کشی در این منطقه را نشانه‌ای از مجاز بودن برخی اقدامات توسط سیستم فعلی عنوان کرد. او این سوال را مطرح کرد که چگونه می‌توان به نظامی اعتماد کرد که در سوریه، غزه، کرانه باختری و لبنان در آزمون انسانی سربلند بیرون نیامده است. اردوغان تاکید کرد که حتی با وجود اختلافات عمیق، نباید اجازه داد خشونت جایگزین مذاکره و گفتگو شود.

وی همچنین بر اهمیت حیاتی تقویت ثبات، آرامش و روند عادی‌سازی در سوریه برای آینده منطقه تاکید کرد. اردوغان آمادگی آنکارا را برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های انرژی و اتصال زیرساختی از طریق پروژه‌های استراتژیک اعلام کرد. رئیس جمهور ترکیه ضمن حفظ هدف عضویت کامل در اتحادیه اروپا، خواستار وفاداری این اتحادیه به چشم‌انداز بنیان‌گذاران خود شد و ابراز امیدواری کرد که دریای اژه و مدیترانه شرقی به حوزه ثبات و رفاه تبدیل شوند. او نگرش یکجانبه‌گرایانه و زیاده‌خواهانه که ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی را نادیده می‌گیرد، غیرقابل قبول دانست. اردوغان سیاست خارجی صلح‌آمیز ترکیه در مناطق و قاره‌های مختلف و تقویت پیوندهای اتحادهای موجود را مورد اشاره قرار داد.

در نهایت، رئیس جمهور ترکیه آمادگی آنکارا را برای حمایت از گام‌های تسهیل‌کننده در صورت تمایل طرفین (روسیه و اوکراین) برای ادامه مذاکرات مستقیم، از جمله برگزاری نشست رهبران، اعلام کرد.





