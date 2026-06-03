اردوغان: بحران تنگه هرمز نقش استراتژیک ترکیه در تأمین انرژی جهانی را تقویت کرده است

رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه افتتاح پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در آنکارا، با اشاره به بحران اخیر تنگه هرمز، اهمیت فزاینده ترکیه به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در تأمین انرژی منطقه و جهان را برجسته کرد و گفت این بحران نشان داده که امنیت انرژی صرفاً یک موضوع توسعه نیست، بلکه مسئله‌ای حاکمیتی و ملی است. او همچنین اهداف ترکیه برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی و حذف وابستگی به خارج تا سال ۲۰۲۶ را شرح داد.

رجب طیب اردوغان ، رئیس‌جمهور ترکیه ، در مراسم افتتاح چندین طرح انرژی تجدیدپذیر در آنکارا، نقش فزاینده ترکیه در تأمین انرژی جهانی را در پی بحران اخیر تنگه هرمز برجسته کرد.

اردوغان بیان کرد که بحرانی که از ۲۸ فوریه با محوریت ایران آغاز شده و همچنان حل‌نشده است، باعث افزایش اهمیت ترکیه به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در بخش انرژی منطقه و جهان گردیده است. وی افزود که پیش‌بینی‌های قبلی درباره تقویت اقتصاد جهانی ممکن است به دلیل طولانی‌شدن بحران تنگه هرمز، منجر به رکود در بسیاری از کشورها شود.

همچنین اردوغان بر این نکته تأکید کرد که جنگ روسیه و اوکراین همراه با بسته شدن تنگه هرمز، نشان می‌دهد امنیت انرژی تنها یک مسئله توسعه نیست، بلکه مسأله‌ای حاکمیتی و مرتبط با امنیت ملی است. در ادامه، رئیس‌جمهور ترکیه بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع انرژی، افزایش بهره‌وری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و هدف سیاست ملی انرژی و معدن کشور خود را صفر کردن وابستگی به خارج در این حوزه عنوان نمود.

اردوغان همچنین با اشاره به رشد اقتصادی متداول ترکیه در ۲۳ فصل گذشته، اعلام کرد که قصد دارند این روند را تا سال ۲۰۲۶ حفظ کنند. در بخش دیگری از سخنانش، وی بر به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی به‌عنوان اولویت در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا تأکید کرد و همچنین در召唤 اتحاد مسلمانان برای کنار گذاشتن اختلافات و عبور از دوران سخت بیان کرد





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترکیه رجب طیب اردوغان بحران تنگه هرمز تأمین انرژی انرژی تجدیدپذیر

United States Latest News, United States Headlines