تیخوانا به عنوان کمپ تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شد. این شهر مرزی با وجود چالش‌های امنیتی، فرصت‌های منحصر به فردی را برای آماده‌سازی تیم فراهم می‌کند و تصویری متفاوت از منطقه به نمایش می‌گذارد.

اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر مرزی تیخوانا در مکزیک برپا خواهد شد. این شهر که در همسایگی سن‌دیگوی آمریکا قرار دارد، برخلاف لس‌آنجلس که میزبان یکی از بزرگ‌ترین جوامع ایرانی خارج از کشور است، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان را در خود جای نداده است.

بر اساس آمار رسمی مکزیک در سال ۲۰۲۰، تنها حدود ۱۱۶ نفر متولد ایران در سراسر این کشور زندگی می‌کردند که بیشتر آنها در مناطق دور از مرز شمالی ساکن بودند. با این حال، تیخوانا به دلیل نزدیکی به ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات در غرب آمریکا و دسترسی آسان به آن‌ها، به عنوان کمپ اصلی تیم ملی ایران انتخاب شده است.

فیفا پس از بروز مشکلاتی در خصوص اقامت بلندمدت تیم ایران در آمریکا، با انتقال کمپ از آریزونا به تیخوانا موافقت کرد. این تصمیم باعث می‌شود تا برای چند هفته، این شهر مرزی پذیرای یکی از موفق‌ترین تیم‌های فوتبال آسیا باشد و نزدیک‌ترین نقطه ایران به جام جهانی شود، حتی اگر مسابقات در سوی دیگر مرز برگزار شوند. تیخوانا پیش از هر چیز یک شهر مرزی است و هویت آن به شدت تحت تأثیر مرز با آمریکا قرار دارد.

گذرگاه مرزی سن ایسیدرو که تیخوانا را به سن‌دیگو متصل می‌کند، پرترددترین گذرگاه زمینی در نیم‌کره غربی است. برای بسیاری از ساکنان، عبور روزانه از مرز با صف‌های طولانی و بازرسی‌های گمرکی امری عادی است. این شهر بیش از دو میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی مکزیک به شمار می‌رود.

با وجود شهرت بین‌المللی تیخوانا به دلیل جرایم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر، زندگی روزمره در بسیاری از محله‌ها به شکل عادی ادامه دارد و امنیت همچنان یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود. با این حال، بخش عمده خشونت‌ها به گروه‌های قاچاق مرتبط است و گردشگران و تیم‌های ورزشی معمولاً در مناطق امن‌تر فعالیت می‌کنند.

باشگاه فوتبال کلوب تیخوانا معروف به شولوس در این شهر مستقر است و ورزشگاه کالیئنته با زمین چمن مصنوعی مورد تأیید فیفا، میزبان تمرینات تیم‌های ملی خواهد بود. نکته قابل توجه این است که بسیاری از فوتبالیست‌های حرفه‌ای چمن طبیعی را ترجیح می‌دهند، اما این زمین مصنوعی یکی از ویژگی‌های شاخص این ورزشگاه است. از زمان برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و مکزیک در سال ۱۹۶۴، این روابط هرگز از نظر سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی چندان عمیق نبوده است.

اما جام جهانی می‌تواند ملموس‌ترین برخورد میان دو کشور را رقم بزند. تیخوانا که در رسانه‌های بین‌المللی اغلب با موضوعات مهاجرت و جرم شناخته می‌شود، با حضور تیم ملی ایران تصویری متفاوت به خود می‌گیرد. این شهر همچنین زادگاه سالاد سزار است که در سال ۱۹۲۴ توسط رستوران‌دار ایتالیایی سزار کاردینی ابداع شد؛ رستورانی که اکنون یکی از نمادهای شهر است. برای ساکنان تیخوانا که جامعه ایرانی قابل توجهی ندارند، ورود تیم ملی ایران تجربه‌ای تازه خواهد بود.

این رویداد فرصتی است تا تیخوانا از زاویه‌ای دیگر دیده شود؛ نه فقط به عنوان یک شهر مرزی با چالش‌های امنیتی، بلکه به عنوان میزبان یک تیم بزرگ فوتبال که برای رقابت در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان آماده می‌شود. مجموعه‌های ورزشی مرتبط با باشگاه شولوس برای میزبانی از تیم‌های ملی حاضر در منطقه غربی جام جهانی آماده شده‌اند و تیخوانا به عنوان یکی از مراکز رسمی تمرینی فیفا انتخاب شده است.

این انتخاب نشان‌دهنده ظرفیت‌های این شهر برای برگزاری رویدادهای بین‌المللی است و می‌تواند به بهبود تصویر آن در جهان کمک کند





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