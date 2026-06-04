اردوغان: بسته شدن هرمز نشانگر ارتباط نزدیک امنیت انرژی با حاکمیت ملی است

رجب طیب اردوغان به تحصیل اثرات بسته شدن موقت تنگه هرمز پرداخته، امنیت انرژی را بهعنوان بخشی از امنیت ملی معرفی کرد؛ در همین حین، تحولات دیگری همچون نظرات مقامات آمریکایی درباره توان نظامی ایران، گزارشهای جدید درباره ذخایر اورانیوم و تنشهای اسرائیل‑لبنان در پسزمینه قرار گرفتهاند.
رابطة گفتوگوهای سیاسی اخیر نشان میدهد که تحولات امنیتی در خاورمیانه بهویژه پیرامون تنگه هرمز ، بهعنوان نقطه حساس بینالمللی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
در گفتوگویی که ترکیهنشین رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به خبرگزاری آناتولی داد، بسته شدن موقت تنگه هرمز را نه تنها یک بحران انرژی بلکه بهعنوان یک مسأله اساسی امنیت ملی توصیف کرد. وی تأکید کرد که تجربه این رویداد به ترکیه نشان داد که امنیت انرژی بهتنهایی نمیتواند جدا از حاکمیت و استحکام نظامی کشورهای منطقه ارزیابی شود؛ بلکه هرگونه اختلال در عبور نفت و گاز از این مسیر، میتواند بهسرعت به یک معضل ژئوپولیتیک تبدیل شود.
ترکیه در این شرایط، نقش مهمتری بهعنوان یکی از قطبهای توزیع انرژی در منطقه بهدست میآورد و سعی میکند که با افزایش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه، جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کند
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