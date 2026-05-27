اردوغان: امیدوارم نتانیاهو در برابر مسلمانان درس لازم را بگیرد

رئیس‌جمهور ترکیه پس از اقامه نماز عید قربان در استانبول، درباره معنای عید، وحدت جهان اسلام و وضعیت غزه صحبت کرد و گفت که معتقد است نتانیاهو در برابرمسلمانان جهان درس لازم خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور ترکیه ، رجب طیب اردوغان ، پس از اقامه نماز عید قربان در مسجد بزرگ چاملیجا در استانبول، سخنانی در خصوص معنای عید، اهمیت وحدت جهان اسلام 以及 وضعیت فلسطین و غزه تويeted.

او در این سخنان تاکید کرد که عید قربان نماد تسلیم و بندگی است و امیدوار است این روحیه تسلیم در میان مسلمانان، به ویژه در غزه عیان شود. اردوغان همچنین با اشاره به مناسک حج و وحدتی که در آن حizard می‌شود، گفت: "ما این روحیه تسلیم را در غزه و فلسطین جست‌وجو می‌کنیم. تا زمانی که این تسلیم وجود داشته باشد، جهان اسلام به اذن خداوند متحد و در کنار یکدیگر خواهد بود.

" او در بخش دیگری از سخنان خود با رسمیت اعلام کرد: "امیدوارم خداوند کاری کند که این فرد ظالم به نام نتانیاهو در برابر مسلمانان جهان درس لازم را بگیرد. " این اظهارات در حاشیه نماز عید قربان با حضور هزاران نفر در مسجد بزرگ چاملیجا صورت گرفت.

اردوغان پس از اتمام نماز، در خطبه‌ای جداگانه به بیان آرزوهای خود برای قبولی حجاج و گسترش وحدت اسلامی پرداخت و از جماعت دعا کرد تا خداوند این روحیه تسلیم و همبستگی را به همه مسلمانان عطا کند. او همچنین تاکید کرد که عیدها روزهای محبت، احترام، وحدت و همیاری هستند و قربانی نماد نزدیکی و تجلی this نزدیکی است.

این دیدگاه او در شرایطی بیان می‌شود که تنش‌ها در منطقه به ویژه در غزه به اوج خود رسیده و مقامات اسرائیلی به دلیل تداوم build settlements در کرانه باختری و tightening blockading غزه تحت pressure بین‌المللی越来越多 قرار دارند. اردوغان که همواره در پاسخگویی به نگرانی‌های مسلمانان action می‌کند، این بار نیز با اشاره مستقیم به نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، هشدار gave که انتظار دارد او "درس لازم" را در برابر مسلمانان جهان بخواند.

این عبارت می‌تواند به معنای انتظار برای پاسخ‌گویی به جرایم محکوم شده بین‌المللی یا تغییر مسیر سیاسی اسرائیل در قبال فلسطینیان باشد. در ادامه، اردوغان بر لزوم حفظ اراده و اقتدار مسلمانان در برابر تبعیض و ستم تأکید کرد و گفت: "هرگز از این تسلیم فاصله نگیریم و در همین مسیر حرکت کنیم.

" او همچنین از همراهی حجاج در عرفات و بازگشت آنانhome پیروزی‌آفرین recalled و دعا کرد که خداوند all حج را قبول کند. ایناشارات او به وحدت در مناسک حج در کنار اشاره به غزه، نشان‌دهنده تلاش برای ارتباط معنوی میان مسلمانان در سراسر جهان و تقویت احساس مشترک Islamic brotherhood در شرایط حساس فعلی است.

در نهایت، رئیس‌جمهور ترکیه که همواره خود را مدافع موضع فلسطین معرفی می‌کند، این بار نیز با بیان امیدی برای "ایستادگی" میلیون‌ها مسلمان و "زمینه‌ساز اتحاد جهان اسلام" عید قربان، مواضع سیاسی خود را در قبال اسرائیل و孽ت‌های منطقه further تثبیت کرد. این سخنان او در شرایطی مطرح می‌شود که روابط ترکیه با اسرائیل تحت تأثیر اختلاف‌های عمیق بر سر قضیه فلسطین وavy tradeекоторые قطعی‌های diplomatic پس از درگیری‌های اخیر در غزه قرار دارد.

اردوغان همچنین در گفت‌وگو با خبرنگاران پس از خروج از مسجد به اهمیت عیدها به عنوان فرصتی برای усиlidarity و تعهد دینی تأکید کرد و گفت: "عید قربان ویژگی خاصی دارد؛ این عید، عید تسلیم است.

" این تعریف نشان می‌دهد که اردوغان سعی دارد مفهوم تسلیم در اسلام را به عنوان یک نیرو متحدکننده در برابر تظلم‌های جهانی به ویژه در فلسطین ارائه دهد. همچنین او عید را فرصتی برای تقویت رابطه پدر و فرزند و مفهوم قربانی recalled که در سنت اسلام نماد ایثار و love است. این استعاره می‌تواند به معنای ایثار مسلمانان برای یکدیگر و حمایت از فلسطینیان در بحران بشردوستانه کنونی باشد.

اردوغان همچنین به خود作文ای zij به عنوان نماد وحدت and همبستگی در مناسک حج اشاره کرد و said: "در آنجا نزدیکی، تسلیم، اتحاد و همبستگی را مشاهده کردیم.

" این اشاره به عرفات، جایی که millions حاج از سراسر جهان در یک مکان جمع می‌شوند، خاطر isLoading ESPN importance of global Islamic unity است. اکنون نیز بازگشت حجاج آغاز شده است. خداوند حج همه برادران و خواهران ما را قبول کند و این وحدت و همدلی را نصیب همه مسلمانان سازد.

" این segmentوگو نمایش تعهد اردوغان به تقویت bondهای دینی and political در میان مسلمانان است. به طور خلاصه، سخنان اردوغان در عید قربان ترکیبی از تأکید بر معنویت dini، ضرورت and وحدت جهان اسلام و همچنین نقد شدید اسرائیل در قبال فلسطین بود. او با بیان امیدوار برای "دریافت درس لازم" توسط نتانیاهو،pressure سیاسی بر اسرائیل را further increased کرد و این ادعا را در چارچوب confilct فلسطین قرار داد.

همچنین او بر لزوم حفظ روحیه تسلیم و ایثار among مسلمانان به ویژه در کمک به فلسطینیان تأکید کرد. این مواضع او با سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال region مطابقت دارد که همواره از طرفداران فلسطین بوده و با اسرائیل دشمنی می‌کند. در نهایت، اردوغان عید قربان را به عنوان فرصتی برای "زمینه‌ساز اتحاد جهان اسلام" معرفی کرد که می‌تواند به تقویت نفوذ ترکیه به عنوان یک رهبر دینی و سیاسی در جهان اسلام بینجامد





