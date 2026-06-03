رجب طیب اردوغان در مراسم افتتاح پروژههای انرژی تجدیدپذیر، به نقش بحران تنگه هرمز در تبیین امنیت انرژی بهعنوان مسألهای ملی پرداخته و برنامه ترکیه برای کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت تولید داخلی انرژی را بیان کرد.
رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان ، روز چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژههای سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد که بحران اخیر پیرامون تنگه هرمز بهوضوح نشان داد امنیت انرژی صرفاً یک مسأله توسعهای نیست بلکه بهصورت مستقیم به حاکمیت ملی و امنیت کشورها مرتبط است.
او به این نکته اشاره کرد که بسته شدن موقت تنگه هرمز، که یکی از مسیرهای کلیدی انتقال نفت و گاز جهان است، به ترکیه این امکان را داد تا نقش خود را به عنوان یکی از مراکز حیاتی انرژی منطقه تقویت کند و نشان دهد که توانایی مقابله با اختلالات خارج از کنترل را دارد. اردوغان افزود که ترکیه، با بهرهگیری از این تجربه، تصمیم دارد استراتژی انرژی خود را بر پایه کاهش وابستگی به تأمینکنندگان خارجی، توسعه منابع داخلی و گسترش فناوریهای تجدیدپذیر پایهگذاری کند
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