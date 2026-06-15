رئیسجمهور ترکیه در سخنرانی خود پس از نشست کابینه، درباره تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا استقبال کرد و اعلام که از ۲۸ فوریه desire صلح و جنگ مشخص شده است. او هشدار داد که نیاز به خودداری از اقدامات تشدیدکننده تنش تا امضای توافق وجود دارد و نقشههای ایجاد اختلاف بین گروههای منطقه شکست خورده است. همچنین او به حمله آمریکایی-اسرائیلی در مارس ۲۰۲۴ و عملیات ایران در پاسخ اشاره کرد و قضاوت را به ناتو و ایفای نقش ترکیه در این سازمان گسترش داد.
رئیسجمهور ترکیه در بیان خود ضمن استقبال از تفاهم میان ایران و آمریکا ، اشاره کرد که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند) به بعد کاملاً مشخص شده چه کسی خواهان صلح بوده و چه کسی ادامه جنگ را ترجیح داده است.
او اظهار داشت: کسانی که تمام امید خود را به تداوم حملات در منطقه بستهاند، از تقویت فضای صلح نگران خواهند شد. اردوغان thema اعلام کرد که تلاشهای برای جلوگیری از این روند ادامه خواهد یافت. او adding که اظهارات شبکههای عاملان خون فلسطینیها و لبنانیهای بیگناه را نشانهای از این موضوع میداند.
همچنین تاکید کرد که تا روز امضای توافق، از هرگونه عملی یا گفتاری که میتواند تنشها را تشدید کند، خودداری شود و در برابر اقدامات خرابکارانه هوشیار باشیم. رئیسجمهور ترکیه در ادامه به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد و گفت در این بحران که کل جهان را به آستانه فاجعه کشاند، خدا را شکر که حتی یک نفر از شهروندان ترکیه آسیب ندید.
او افزود: نقشهها برای ایجاد اختلاف بین برادران شکست خورد و تلاشها برای شعلهور کردن جدید بین ترکها، اعراب، کردها و فارسها نیز با شکست مواجه شد. در ادامه اردوغان گفت: در جنگی که در ۲۸ فوریه با تحریکات اسرائیل آغاز شد، شبیه گام مهمی برداشته و اعلام شد که توافقی برای پایان دادن به خصومتها بین ایران و آمریکا حاصل شده است. منطقه ماهها در شرایط بحرانی بود و حالا نفس راحتی کشیده است.
او یادآور شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفند سال گذشته، در حین گفتوگوهای غیرمستقیم با آمریکا، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدفگیری پایگاههای آمریکایی و اهدافی در سرزمینهای اشغالی انجام داد. رئیسجمهور ترکیه همچنین به نقش ناتو پرداخت و گفت: از زمان فروپاشی دیوار برلین، هیچ پیشبینی بدبینانهای درباره آینده ناتو به حقیقت نپیوسته است.
ناتو با تطبیق خود با شرایط متغیر و تهدیدات نامتقارن مانند تروریسم، جایگاه خود را تقویت کرده است. ترکیه با قابلیتهای نظامی جامع، صنعت دفاعی پویا، موقعیت جغرافیایی راهبردی و میراث عمیق تاریخی-فرهنگی خود، نقش پیشرو در این اتحاد را ادامه خواهد داد
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