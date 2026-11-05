اردوغان از سفر به آذربایجان در ۸ نوامبر خبر داد

رئیس‌جمهور ترکیه سفر رسمی خود به جمهوری آذربایجان را برای روز پیروزی آن کشور در ۸ نوامبر تشریح کرد و اهداف اقتصادی و سیاسی این دیدار را تبیین نمود.

رجب طیب اردوغان ، رئیس‌جمهور ترکیه ، در حین بازگشت به کشور پس از سفر رسمی به کره جنوبی ، با پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران، برنامه‌های آتی خود را برای ارتباط با همسایه استراتژیک کشورش تشریح کرد. وی اعلام داشت که قصد دارد در تاریخ ۸ نوامبر که مصادف با روز پیروزی جمهوری آذربایجان است، به باکو سفر کند. این تصمیم پس از تأکید مجدد بر پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان دو ملت گرفته شده است.

تاریخچه روابط و اهداف سفر اردوغان

رئیس‌جمهور ترکیه در پاسخ به سوالات مطرح شده در هواپیما تصریح کرد که روز ۸ نوامبر برای اهالی جمهوری آذربایجان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی افزود که مگر در صورت بروز شرایط فوق‌العاده غیرمنتظره، در آن تاریخ سفر به باکو را انجام خواهد داد. اردوغان امیدوار است که این دیدار منجر به برداشتن گام‌های عملی و لازم در جهت تقویت همکاری‌های دوجانبه شود. بر اساس اعلام وی، روابط میان ترکیه و آذربایجان بسیار فراتر از مناسبات دیپلماتیک معمول است و این پیوند ناگسستنی ریشه در تاریخ، فرهنگ مشترک، سرنوشت یکسان و آینده‌ای مشترک دارد.

Also read درخواست ۵۱ میلیارد دلاری حوثی‌ها از عربستان برای پایان جنگ

توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه

یکی از محورهای اصلی گفتگوهای رجب طیب اردوغان و مقامات جمهوری آذربایجان، توسعه اقتصادی و تجاری میان دو کشور خواهد بود. رئیس‌جمهور ترکیه خاطرنشان کرد که قصد دارند حجم مبادلات تجاری را که هم‌اکنون از مرز ۱۱ میلیارد دلار عبور کرده است، افزایش دهند. هدف تعیین شده برای رسیدن به توافق برد-برد، رساندن ارزش تجارت دو کشور به ۱۵ میلیارد دلار است. این هدف نشان‌دهنده تعهد دو طرف به تقویت بنیان‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و بازرگانی است.

بازتاب سفر به کره جنوبی و همکاری‌های جهانی

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر خود به سئول و دیدار با لی جه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، اشاره کرد. وی یادآور شد که پیوندهای تاریخی دو ملت که ۷۶ سال پیش با فداکاری سربازان ترکیه در جنگ کره شکل گرفت، آن‌ها را به "برادران خونی" تبدیل کرده است. رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد که افزایش تعداد دیدارهای میان‌دولتی به توسعه همکاری‌ها کمک می‌کند. وی یادآوری کرد که لی جه میونگ در نوامبر سال گذشته سفر رسمی به ترکیه داشت و در اجلاس سران ناتو در آنکارا نیز حضور یافت. در جریان این دیدارها، دو شریک راهبردی اراده مشترک خود را برای توسعه روابط تأیید کردند.

مسیر صلح در اوکراین و تحولات منطقه‌ای

در ادامه صحبت‌های خود، رجب طیب اردوغان به مسائل جغرافیای سیاسی و تلاش‌های ترکیه برای پایان دادن به جنگ میان اوکراین و روسیه پرداخت. وی بیان کرد که آنکارا تمام تلاش خود را برای هموار کردن مسیر صلح به کار گرفته است و این تلاش‌ها را همچنان ادامه خواهد داد. اردوغان خاطرنشان کرد که پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، قصد دارد با ولادیمیر پوتین نیز دیدار و گفت‌وگو داشته باشد تا بُعد روسی این بحران بررسی شود. وی همچنین به نگرانی‌های ترکیه از ادامه جنگ‌ها و درگیری‌ها در منطقه اشاره کرد و خواستار برقراری آرامش هرچه سریع‌تر شد.

انتخابات آمریکا و مبارزه با تروریسم

رئیس‌جمهور ترکیه درباره انتخابات میان‌دوره‌ای در ایالات متحده نیز دیدگاه‌های خود را بیان کرد. بزرگ‌ترین آرزوی ترکیه بر اساس اعلام وی، این است که نتایج انتخابات به برقراری صلح و ثبات پایدار در جغرافیای آنکارا کمک کند. در زمینه مبارزه با تروریسم، اردوغان تأکید کرد که روند ترکیه عاری از تروریسم در چارچوب قانون پیش می‌رود و عدول از این چارچوب محال است. وی توضیح داد که پس از تحقق کامل خلع سلاح و تکمیل مراحل شناسایی و تأیید، وارد مرحله جدیدی در این زمینه خواهند شد. همچنین ترکیه اجلاس کاپ ۳۱ را فرصتی برای توسعه حمل‌ونقل الکتریکی و فناوری‌های بومی می‌داند.