معاون هنری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از افزودن رشتههای جدیدی چون پویانمایی به هنرستان هنرهای زیبا خبر داد و بر ضرورت تأمین اعتبار برای راهاندازی رشته سینما تاکید کرد. مدیر سابق هنرستان نیز از رفع ۸۰ درصدی مشکلات زیرساختی و کسب رتبه نخست استانی خبر داد.
در آیینی که به مناسبت تقدیر از مدیران هنرستان هنرهای زیبا برگزار شد، معصومه حدادی، معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، این مرکز آموزشی را یکی از ستونهای اصلی در تربیت نیروهای متخصص در حوزههای فرهنگی و هنری کشور برشمرد. وی با اشاره به روند رو به رشد و توسعه رشتههای هنری در سطح ملی، اعلام کرد که در چارچوب برنامه هفتم توسعه، رشتههای نوینی چون پویانمایی و انیمیشن به مجموع رشتههای موجود در هنرستانهای هنرهای زیبا افزوده شده است. در مجموع، حدود بیست رشته جدید در این راستا تعریف و اجرایی خواهد شد. حدادی از تلاشها و زحمات بیدریغ دستاندرکاران این هنرستان قدردانی کرد و بر ضرورت تداوم مسیر رشد و پویایی این مجموعه آموزشی تاکید ورزید.
محمدمهدی کلهری، مدیر سابق هنرستان هنرهای زیبا، در این مراسم، تکریم و قدردانی از کارکنان را از اصول بنیادین در پیشبرد اهداف و موفقیت سازمانها دانست و بر نقش حیاتی نیروی انسانی در ارتقای عملکرد کلی مجموعه تاکید کرد. وی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی هنرستان، گزارشی ارائه داد و بیان داشت که بخش اعظم مشکلات، به ویژه در بخش زیرساختها، مرتفع شده و حدود هشتاد درصد از مسائل این حوزه حل و فصل گردیدهاند. با این وجود، کلهری خاطرنشان کرد که برای تکمیل روند توسعه و دستیابی به اهداف نهایی، تأمین اعتبارات جدید و پایدار امری ضروری است.
مدیر سابق هنرستان هنرهای زیبا همچنین خبر از اخذ مجوز برای رشته سینما داد و اظهار داشت که راهاندازی این رشته نیازمند تأمین تجهیزات تخصصی و پیشرفته است که اعتباری بالغ بر هشتصد میلیون تا یک میلیارد تومان را میطلبد. وی همچنین به چالش کمبود مدرسان تخصصی در برخی رشتهها اشاره کرد و اذعان داشت که علیرغم تمامی محدودیتها، اولویت اصلی بر حفظ و ارتقای کیفیت آموزش قرار داشته است. کلهری با افتخار اعلام کرد که هنرستان هنرهای زیبای همدان موفق به کسب رتبه نخست استانی در میان دانشآموزان رشتههای هنری شده است و این موفقیت چشمگیر را حاصل تلاش جمعی و همدلی تمامی اعضای مجموعه دانست. او تاکید کرد که حوزه آموزش، ماهیتی کاملاً تخصصی دارد و نیازمند برخورداری از توانمندیهای ویژه و تعهد عمیق است.
