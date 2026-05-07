ارتش آلمان با افزایش درخواست‌های داوطلبانه برای خدمت مواجه شده، اما همچنان با چالش‌های عملیاتی و سیاسی روبرو است. در همین حال، روسیه تهدید به حمله به کی‌یف کرده و آمریکا فشار بر عراق برای کاهش روابط با گروه‌های وابسته به ایران را افزایش داده است.

حدود نیمی از کسانی که به درخواست ارتش آلمان پاسخ داده‌اند، به انجام خدمت داوطلبانه حداقل شش‌ماهه ابراز علاقه کرده‌اند. از سوی ارتش نامه دریافت کرده‌اند، حدود ۷۲ درصد پرسش‌نامه مربوط به آمادگی و تمایل برای خدمت را تکمیل کرده‌اند.

در مقابل، ۲۸ درصد به این نامه پاسخ نداده‌اند؛ این در حالی است که برای مردان متولد سال ۲۰۰۸، پاسخ‌دادن به این پرسش‌نامه الزامی است. حداقل شش‌ماهه ابراز علاقه کرده‌اند. با این حال، ارتش آلمان تاکید کرده این به آن معنا نیست که همه این افراد در نهایت وارد خدمت خواهند شد. یکی از عوامل مهم، امکان ارائه محل خدمت نزدیک به محل زندگی داوطلبان است، زیرا فاصله بیشتر می‌تواند احتمال پیوستن آن‌ها را کاهش دهد.

وزارت دفاع آلمان گفته است نادیده گرفتن این الزام بدون پیامد نخواهد بود و موارد عدم پاسخ‌گویی پیگیری خواهد شد. برای کسانی که به‌طور مداوم از پاسخ دادن خودداری کنند، احتمال جریمه نقدی وجود دارد. افرادی که این نامه را دریافت کرده‌اند، یک ماه فرصت دارند پرسش‌نامه را تکمیل کنند. وزارت دفاع پیش‌تر اعلام کرده بود در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۶، حدود ۱۹۴ هزار مرد و زن این نامه را همراه با اطلاعات دسترسی به فرم دریافت کرده‌اند.

آلمان می‌خواهد شمار نیروهای فعال ارتش را تا سال ۲۰۳۵ از حدود ۱۸۴ هزار نفر کنونی به ۲۵۵ تا ۲۷۰ هزار نفر افزایش دهد. قانون مربوط به خدمت داوطلبانه برای هر سال تا ۲۰۳۵ یک بازه هدف برای تعداد نیروها تعیین کرده، اما زمان دقیق ارزیابی تحقق این اهداف را مشخص نکرده است.

اگر این اهداف محقق نشود، امکان حرکت به‌سمت نوعی خدمت اجباری بر اساس نیاز ارتش وجود دارد؛ مدلی که قرار است شکاف میان نیاز واقعی نیروهای مسلح و تعداد سربازان در دسترس را پر کند. بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، اخیرا ابراز امیدواری کرده بود که کشور بتواند همچنان از بازگشت به خدمت سربازی عمومی پرهیز کند، هرچند شماری از کارشناسان و سیاستمداران محافظه‌کار به این خوش‌بینی تردید دارند.

روسیه تهدید کرد، اگر در روز نهم مه در سالروز پیروزی این کشور بر آلمان نازی هدف حمله قرار بگیرد به کی‌یف حمله خواهد کرد. مقام‌های اوکراینی روسیه را به نقض آتش‌بسی متهم کرده‌اند که پیش‌تر از سوی اوکراین به طور یک‌جانبه اعلام شده بود. فشار آمریکا بر عراق برای دوری از گروه‌های وابسته به ایران آمریکا به دنبال اقدامات ملموس از سوی دولت آینده عراق برای دور کردن نهادهای دولتی از گروه‌های مسلح نزدیک به ایران است.

