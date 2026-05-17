ارتش پاکستان امروز با تائید تهدید به حذفesos از سوی ژنرال هند، به بیننده‌های خود سخت گفت: تهدید یک همسایه هسته‌ای، از بین رفتن جغرافیایی و توان شناختی است، نه اقدام استراتژیک. روابط عمومی ارتش پاکستان همچنین هشدار داد: این رویکرد مطلق‌بینانه، میهن‌پرستی و کوته‌بینانه، باعث می‌شود تا جنوب آسیا را به سمت جنگ و عدم‌ثبات سوق دهد.

روابط عمومی ارتش پاکستان به دهلی‌نو هشدار داد: تهدید همسایه‌‌ای هسته‌ای، اقدام استراتژیک یا ریسکی نیست، بلکه حذف جغرافیایی منجر به جنگ‌طلبی و ظرفیت شناختی خواهد شد.

روابط عمومی پاکستان با اشاره به اظهارات اخیر ژنرال «اوپندرا دویودی» فرمانده ارتش هند مبنی بر اینکه پاکستان بخشی از جغرافیا و تاریخ خود را انتخاب می‌کند، مدعی شد که این اظهارات نشان می‌دهد رهبری هند پس از ۸۰ سال، نه توانسته است با پاکستان کنار بیاید و نه درستی آموخته است. روابط عمومی ارتش پاکستان همچنین یادآوری کرد که پاکستان کشوری تاثیرگذار و قدرت هسته‌ای است و در حال حاضر بخشی فراموش‌نشدنی از تاریخ و جغرافیا جنوب آسیا است.

روابط عمومی ارتش پاکستان، با بیان اینکه تهدید یک همسایه هسته‌ای، حذف از جغرافیای است و با موانع هوشیاری و ناتوانی مواجه خواهد شد، هشدار داد این اقدام با پیامدهای ویرانگر همراه است. روابط عمومی ارتش پاکستان همچنین، تلاشی برای ایجاد اختلاف و درهم ریختن جنوب آسیا از زبان رویتری به کار گرفته شده است. این بیانیه درنظر داشت اوضاع سال گذشته، با تنش بین دو کشور به همراه داشت که با کمک سایر قدرت‌های جهانی، حل و فصل شد.

روابط عمومی ارتش پاکستان با اشاره به تهدید هند مبنی بر سال گذشته و به‌روزرسانی ارتش هند، مدعی شد که در صورت تشدید تنش‌ها، فرصت‌های محدودی برای مهار آن در فضای هسته‌ای وجود دارد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تحلیل روابط عمومی ارتش پاکستان خبر روابط عمومی ارتش پاکستان

United States Latest News, United States Headlines