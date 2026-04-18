ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بس موقت، حملاتی را به جنوب لبنان انجام داده و ادعا کرده است که این حملات در پاسخ به نزدیک شدن اعضای حزب‌الله به مناطق اشغالی صورت گرفته است. این اقدام نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است.

ارتش اسرائیل روز جمعه، با وجود برقراری آتش‌بس موقت، اذعان کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته به مناطقی در جنوب لبنان حمله کرده است. این اقدام، اولین مورد تأیید رسمی حملات اسرائیل به خاک لبنان پس از آغاز آتش‌بس ۱۰ روزه از نیمه‌شب پنجشنبه به شمار می‌رود.

در بیانیه‌ای که توسط ارتش اسرائیل منتشر شد، ادعا گردید که اعضای حزب‌الله به «خط زرد»، منطقه تحت اشغال اسرائیل در جنوب لبنان، نزدیک شده و پرسنل نظامی اسرائیل را تهدید کرده‌اند. در پاسخ به این تهدید ادعایی، ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملات هوایی و زمینی، شامل گلوله‌باران توپخانه‌ای، علیه مواضع و زیرساخت‌های حزب‌الله در مناطق مختلف جنوب لبنان صورت گرفته است. این عملیات‌ها، بنا بر ادعای بیانیه، با هماهنگی و دستورالعمل‌های مقامات سیاسی اسرائیل انجام شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیشتر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خبر از توافق طرفین بر سر آتش‌بس موقت داده بود. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ضمن استقبال از این توافق، بر حضور نیروهای این کشور در مناطق اشغالی جنوب لبنان تأکید کرده بود. ناظران این اقدام اسرائیل را نقض صریح روح و متن توافق آتش‌بس تلقی می‌کنند و نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است.

در همین حال، اخبار منتشر شده حاکی از افزایش شمار جان‌باختگان حملات اسرائیل به غزه به ۷۲,۳۴۵ نفر است که عمق فاجعه انسانی در نوار غزه را نشان می‌دهد. این تلفات بالا، فشارها بر اسرائیل را برای توقف حملات و رعایت قوانین بین‌المللی افزایش داده است. همچنین، خبرهایی مبنی بر دیداری تاریخی میان رهبران اسرائیل و لبنان پس از ۳۴ سال منتشر شده است که اگرچه در شرایط کنونی امیدبخش به نظر می‌رسد، اما اقدامات عملی اسرائیل در جنوب لبنان می‌تواند روند این گفتگوها را تحت تأثیر قرار دهد.

استقرار مجدد بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه نیز نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها و نگرانی‌های منطقه‌ای است که می‌تواند به تشدید بحران منجر شود. جامعه بین‌المللی خواستار خویشتن‌داری طرفین و پایبندی کامل به توافق آتش‌بس است تا از گسترش درگیری و افزایش تلفات انسانی جلوگیری شود.

این حملات اسرائیل به جنوب لبنان، در حالی که آتش‌بس موقت برقرار است، سؤالات جدی را در مورد پایبندی اسرائیل به توافقات بین‌المللی و اهداف واقعی این کشور در منطقه مطرح می‌کند. این رفتار می‌تواند اعتبار اسرائیل در عرصه بین‌المللی را خدشه‌دار کرده و منجر به انزوای بیشتر این کشور شود. همچنین، این اقدام می‌تواند واکنش‌های شدیدی را از سوی حزب‌الله و حامیان آن برانگیزد و دور جدیدی از درگیری‌ها را آغاز کند.

در صورتی که آتش‌بس به طور کامل نقض شود، احتمال گسترش درگیری به سایر نقاط منطقه و دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز افزایش خواهد یافت. از این رو، ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به توافقات و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های سیاسی پایدار بیش از پیش احساس می‌شود. سکوت یا واکنش ضعیف جامعه جهانی به این نقض صریح آتش‌بس می‌تواند چراغ سبزی برای اقدامات مشابه در آینده باشد و منطقه را در وضعیت ناپایداری دائمی قرار دهد.

لازم است جامعه بین‌المللی با قاطعیت بیشتری در برابر چنین اقداماتی موضع‌گیری کرده و فشار لازم را برای رعایت کامل آتش‌بس و قوانین بین‌المللی اعمال کند. هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه، پیامدهای وخیمی برای صلح و امنیت منطقه و جهان خواهد داشت.





