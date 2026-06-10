ارتش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حملات آمریکا، با موجی از حملات پهپادی، پایگاههای آمریکایی و سامانههای راداری ناوگان پنجم ایالات متحده را در بحرین هدف قرار داد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حملات آمریکا، با موجی از حملات پهپادی، پایگاههای آمریکا یی و سامانههای راداری ناوگان پنجم ایالات متحده را در بحرین هدف قرار داد.
این حملات در ادامه عملیات مقابله با شرارتها و مزاحمتهای ارتش تروریستی آمریکا برای ساکنان جنوب کشور انجام شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد که در پاسخ به حرکت شرارتآمیز دشمن، ناوگان پنجم دریایی بحرین مورد حمله پهپادی قرار گرفت.
در این حال، رژیم جنگ افروز آمریکا در اوایل بامداد امروز با بهانه های واهی چند نقطه در جاسک، سیریک و قشم را مورد حمله قرار داد که به یک دکل مخابراتی در سیریک خساراتی وارد آمد و دو مخزن آب بخش بمانی این شهرستان منهدم شد. در پاسخ به این حرکت شرارت آمیز دشمن، رزمندگان نیروی دریایی سپاه ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین و پایگاه علی السالم کویت را مورد حمله پهپادی قرار دادند.
درگیریها ادامه دارد و پاسداران غیور ملت ایران در حال پاسخگویی به تجاوزهای دشمن هستند و در صورت ادامه شرارت، پاسخهای سنگینتری در راه است
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