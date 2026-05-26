ارتش آمریکا حملات تازه به جنوب ایران انجام داد و سایت‌های موشکی را که در تلاش برای مینیگ کردن بودند، هدف قرار داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد این حملات در چارچوب «دفاع از خود» انجام شده و هدف آن «حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر تهديدات ناشی از نيروهای ايرانی» بوده است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) دوشنبه شب به وقت شرق آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این حملات در چارچوب «دفاع از خود» انجام شده و هدف آن «حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر تهديدات ناشی از نيروهای ايرانی» بوده است. تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، گفت ارتش آمریکا «در عین خویشتن‌داری در طول آتش بس جاری، همچنان به دفاع از نیروهای خود ادامه می‌دهد.

» ایران هنوز واکنش رسمی به این حملات نشان نداده اما رسانه‌های این کشور اخبار شنیده شدن صدای انفجار در حوالی بندرعباس و جزایری در خلیج فارس، منتشر کردند. این حملات در حالی انجام شده که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است در مذاکرات با آمریکا پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما توافق برای پایان درگیری‌ها «نزدیک نیست.

» دونالد ترامپ هم روز دوشنبه ضمن توصیه به همه کشورهای منطقه برای پیوستن به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل، از آنچه به نظر توافق بر سر «امحاء اورانیوم غنی‌سازی‌شده» ایران بود خبر داد و همزمان از قطر گزارش شد که مذاکرات هیات عالیرتبه ایرانی درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور «پیشرفت‌هایی» داشته است. سخنگوی سنتکام تیم هاوکینز گفته است حملات آمریکا منطقه‌ای در نزدیکی بندرعباس، که ادعا شده محل استقرار یک پایگاه دریایی نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز است را هدف قرار داده است؛ موضوعی که نیویورک تايمز نيز گزارش کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آخر هفته گفته بود دو طرف به توافق نزديک شده‌اند، اما بعدا اعلام کرد به مذاکره کنندگان دستور داده برای رسيدن به توافق «عجله نکنند. » ترامپ: اورانیوم ایران یا در آمریکا یا جای دیگری نابود خواهد شد، «پیشرفت» در مذاکرات قطر بر سر دارایی‌های مسدود ایران اورانیوم چیست و چه نقشی در سلاح هسته‌ای و تولید انرژی دارد؟

اما اسماعیل بقایی در واکنش گفت: «درست است که درباره بخش بزرگی از موضوعات مورد بحث به جمع بندی رسيده ايم... اما این که گفته شود امضای توافق قريب الوقوع است، ادعائی است که هيچ کس نمی‌تواند مطرح کند. » نیروهای آمریکا و ایران از ۸ آوریل گذشته آتش‌بس را رعايت کرده‌اند. ایران همچنان کنترل عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را در دست دارد و نیروی دریایی آمریکا تلاش کرده بنادر ایران را محاصره کند.

