ارتش اسرائیل هشدار جدیدی برای تخلیه روستای العباسیه در جنوب لبنان صادر کرد. در این هشدار تاکید شده است که ساکنان این منطقه در نزدیکی تأسیسات حزبالله قرار دارند و برای امنیت خود و خانوادههایشان باید فوراً این ساختمانها را تخلیه کنند و از منطقهای که با رنگ قرمز روی نقشه مشخص شده است دور شوند.
ادامه جنگ میان حزبالله و ارتش اسرائیل به رغم تمدید آتشبس همچنان ادامه دارد و در این راستا، در روزهای اخیر ارتش اسرائیل چندین هشدار تخلیه برای مناطق جنوبی لبنان صادر کرده است. اسرائیل و لبنان در هفتههای اخیر به یک توافق آتشبس دست یافتهاند اما در پی نقض آتشبس توسط حزبالله، اسرائیل در واکنش به تحرکات این گروه در جنوب لبنان حملاتی را علیه مواضع آن انجام داده است.
حزبالله لبنان در سال ۱۳۶۱ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شد و تاکنون چندین کشور، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، آلمان، صربستان، لیتوانی، استونی، لتونی، و استرالیا کلیت این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی شناختهاند. شناسایی کلیت حزبالله لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی به مفهوم تفاوت قائل نشدن میان شاخه سیاسی با شاخه نظامی آن حزب و تروریست شناختن هر دو شاخه حزبالله است.
کارشناسان اظهار داشتهاند که ادامه گفتوگوهای اسرائیل و لبنان شکستی برای حزبالله و رژیم ایران خواهد بود و استمرار این مذاکرات و موفقیت آن، برخلاف خواست جمهوری اسلامی و حزبالله باعث تثبیت و تقویت مشروعیت دولت لبنان و نهادهای مربوط به آن، به ویژه ارتش این کشور در سطح بینالمللی خواهد شد. مقامات اسرائیلی بارها بر خلع سلاح حزبالله تاکید کردهاند و آنرا یکی از شروط برقراری آرامش و توقف جنگ در لبنان میدانند.
در همین حال، رژيم ایران تلاش میکند با حفظ قدرت حزبالله، نفوذش در لبنان را از دست ندهد. محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، که به تازگی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده است، نقش کلیدی در پیشبرد سیاستهای مداخلهجویانه حکومت ایران در لبنان داشته است.
