ارتش اسرائیل با وجود تمدید آتشبس برای مدت ۴۵ روز، در نخستین روز عید قربان مناطق مختلفی در شرق و جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانهای قرار داد. این حمله شامل بمباران مناطق روستایی و شهرکهای متعدد در بعلبک، صور، صیدا، جزین و زهرانی شد و منجر به کشته شدن حداقل ۱۵ نفر و مجروح شدن دیگران گردید. همچنین اسرائیل به ساکنان بخشهایی از جنوب لبنان هشدار تخلیه داد. این اقدامات در شرایطی است که رسانههای اسرائیل اشاره میکنند نتنیاهو در گفتوگو با ترامپ درباره مذاکرات ایران و مسائل لبنان نگرانی کرده است.
ارتش اسرائیل علیرغم آتشبس در نخستین روز عید قربان مناطق مختلفی در شرق و جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانهای قرار داد. آتشبس از 17 آوریل اجرایی شده و از 17 مه به مدت 45 روز تمدید شده اما حملات هوایی و زمینی اسرائیل در عید ادامه یافته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) جنگندههای اسرائیل مناطق روستایی شهرکهای فلاوی، بودای و حلبتا در منطقه بعلبک در شرق لبنان را بمباران کردند. شهریهای قلیله و صلح در شهرستان صور نیز هدف حملات هوایی شدند. شهرکهای مجدل زون، منصوری و زبقین با گلولهباران توپخانهای هدف قرار گرفتند. علاوه بر این جنگندههای اسرائیل مناطق روستایی هرمل، دره ارکیه در شهر صیدا، منطقه بین ملیح و لوَیزه در جزین و شهرک طفاحتا در زهرانی را نیز هدف قرار دادند.
ارتش اسرائیل در همان حال به ساکنان چند منطقه در جنوب لبنان هشدار تخلیه داده است. در شرایطی که رسانههای اسرائیل گزارش میدهند که نخستوزیر نتنیاهو در مکالمه با رئیسجمهور ترامپ درباره روند مذاکرات ایران و مسائل مربوط به لبنان نگرانی خود را ابراز کرده است.
در این حال کشته شدن حداقل ۴ نفر از یک خانواده در یکی از حملات هوایی به جنوب لبنان و خبر مجروح شدن دهها نفر دیگر تأیید شده است. این در حالی است که رسانههای محلی میگویند تعداد کشتهشدگان از شروع این موج حملات به ۱۵ نفر رسیده است.
این اقدامات نقض آشکار قوانین بینالملل و حقوق بشر محسوب میشود و جامعه بینالمللی باید قاطعانه به عمل اسرائیل واکنش نشان دهد
