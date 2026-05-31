ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که از زمان آتش‌بس تاکنون ۹۰۰ عضو حزب‌الله را کشته و همچنین قلعه تاریخی بوفور را در جنوب لبنان به تصرف خود درآورده است.

ارتش اسرائیل روز یکشنبه ۱۰ خرداد با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان در ۲۸ فروردین تاکنون، ۹۰۰ تروریست از نیروهای حزب‌الله را از پای درآورده است.

این آمار در حالی ارائه می‌شود که تنش‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل همچنان ادامه دارد و ارتش اسرائیل عملیات خود را در خاک لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله تشدید کرده است. به گفته منابع رسمی اسرائیل، این حملات عمدتاً در مناطق جنوبی لبنان و به ویژه در اطراف شهر صور و روستاهای مجاور آن انجام شده است. همزمان با این اعلامیه، ارتش اسرائیل از پیشروی نیروهای خود در ارتفاعات منطقه و تصرف قلعه تاریخی بوفور خبر داد.

این قلعه که قدمتی ۱۲ قرنه دارد و بخشی از میراث جهانی یونسکو محسوب می‌شود، در نزدیکی شهر نبطیه و در فاصله حدود ۱۴ کیلومتری از مرز اسرائیل واقع شده است. تصرف این قلعه پس از روزها نبرد سنگین در روستاهای اطراف و عبور نیروهای اسرائیلی از رودخانه لیتانی صورت گرفت.

این عمق نفوذ، عمیق‌ترین پیشروی نظامی اسرائیل در خاک لبنان از سال ۱۹۷۸ تاکنون به شمار می‌رود و از نظر استراتژیک اهمیت زیادی دارد، زیرا کنترل بر این منطقه به اسرائیل امکان نظارت بر بخش وسیعی از جنوب لبنان را می‌دهد. ارتش اسرائیل تأکید کرد که حملات هوایی و توپخانه‌ای خود را به انبارهای تسلیحات حزب‌الله در شهر صور و دیگر مناطق جنوبی لبنان ادامه می‌دهد.

به گفته مقامات اسرائیلی، این انبارها برای ذخیره‌سازی موشک‌ها و تجهیزات نظامی استفاده می‌شدند که حزب‌الله قصد داشت از آن‌ها برای اجرای طرح‌های تروریستی علیه نیروهای اسرائیلی بهره ببرد. در همین حال، منابع لبنانی از تلفات غیرنظامیان و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی در این حملات خبر می‌دهند، هرچند ارتش اسرائیل مدعی است که تنها اهداف نظامی را هدف قرار داده است. این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که جامعه بین‌المللی نگران تشدید درگیری‌ها و بی‌ثباتی در منطقه است





