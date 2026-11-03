ارتش ایران: آمادگی رزمی بالاتر از جنگ ۴۰روزه و پاسخ نامحدود به تجاوز

سخنگوی ارتش از آمادگی بالاتر نیروهای مسلح نسبت به جنگ ۴۰روزه و توسعه ظرفیت‌های دفاعی و تهاجمی خبر داد. بر اساس گفته‌ها، جغرافیای پاسخ می‌تواند فراتر از غرب آسیا گسترش یابد و مدیریت پایان درگیری منوط به اراده تهران است.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا ، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، با تشریح ابعاد راهبردی دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده معظم کل قوا ، از تقویت آمادگی عملیاتی و به‌روزرسانی بانک اهداف دشمن خبر داد. وی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به هرگونه تهدید احتمالی، از آمادگی بالاتری نسبت به آغاز جنگ ۴۰روزه برخوردار است.

توسعه دکترین تهاجمی و نامتقارن

سخنگوی ارتش با اشاره به تأکید فرمانده معظم کل قوا بر آمادگی رزمی هوشمندانه، افزود که این رویکرد یکی از محورهای اساسی راهبرد دفاعی کشور است. نیروهای مسلح توانسته‌اند با بهره‌گیری از جنگ نامتقارن و ناهمتراز، بخشی از فاصله تجهیزاتی خود با دشمن را از طریق هوشمندی عملیاتی و به‌کارگیری تاکتیک‌های متناسب جبران کنند.

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تجربه جنگ اخیر نشان‌دهنده اهمیت این آمادگی است. نیروهای مسلح با اتکا به توانمندی‌های عملیاتی، تدابیر فرماندهی و پشتیبانی مردم، جنگ را مدیریت کردند و دشمن پس از نزدیک به ۴۰ روز ناچار به اعلام آتش‌بس شد. این تجربیات اکنون مبنای ارتقای توان رزمی و آمادگی برای مواجهه با تهدیدات آینده قرار گرفته است.

گسترش جغرافیای پاسخ به تجاوز

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به تأکید فرمانده معظم کل قوا بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی، خاطرنشان کرد که در جنگ اخیر، گستره درگیری از سرزمین‌های اشغالی تا پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه امتداد داشت. اما در صورت وقوع تجاوز مجدد، جغرافیای جنگ می‌تواند به مناطقی فراتر از غرب آسیا گسترش پیدا کند.

وی تأکید کرد که نیروهای مسلح در چارچوب دستورات ابلاغی، به‌روزرسانی بانک اهداف را با هدف قرار دادن انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دنبال می‌کنند. در صورت آغاز ماجراجویی جدید، تأسیسات، تجهیزات، نیروها و منافع آمریکا در هر نقطه‌ای که در دسترس باشند، می‌توانند هدف پاسخ قرار گیرند.

جنگ آینده جغرافیای وسیع‌تری خواهد داشت و این موضوع یک رویکرد جدی در مجموعه نیروهای مسلح است. دشمن نباید تصور کند دامنه پاسخ جمهوری اسلامی ایران الزاما به محدوده جغرافیایی درگیری‌های گذشته محدود خواهد ماند. همچنین، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از جنگ ۴۰روزه تصور می‌کرد می‌تواند یک درگیری کوتاه و برق‌آسا را آغاز کند و سپس به‌صورت یک‌جانبه پایان آن را اعلام کند، اما تحولات جنگ نشان داد که مدیریت و پایان درگیری صرفا تابع اراده واشنگتن نخواهد بود.

تعمیق دفاع بومی و هماهنگی نیروها

سخنگوی ارتش تعمیق دفاع بومی و به‌روزرسانی دکترین و تاکتیک‌های نظامی را از دیگر محورهای مورد تأکید فرمانده معظم کل قوا عنوان کرد. روند تغییر دکترین جمهوری اسلامی ایران از رویکرد صرفا تدافعی به سمت رویکرد تهاجمی از گذشته آغاز شده و در جنگ اخیر نیز نمود عملی پیدا کرده است.

نیروهای مسلح با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و توسعه فناوری‌های نظامی تلاش کرده‌اند توان پاسخ‌گویی به تهدیدات را متناسب با شرایط جدید افزایش دهند. در دوره آتش‌بس، بخشی از تسلیحات نوسازی و تجهیزات جدید به سازمان رزم افزوده شده و مجموع این اقدامات موجب افزایش آمادگی رزمی ارتش و سایر نیروها شده است.

تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی نیز از مؤلفه‌های مهم قدرت نیروهای مسلح دانسته شد. انگیزه دفاع از کشور، در کنار تجهیزات و توانایی‌های عملیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ آمادگی رزمی دارد. سخنگوی ارتش با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه در حمایت از نیروهای مسلح گفت که استمرار این اجتماعات که به دویست‌وچهل‌وچهارمین شب نزدیک شده، موجب افزایش انگیزه و احساس مسئولیت نیروهای مسلح در برابر ملت شده است.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار هماهنگی ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح در صورت وقوع تهدیدات هم‌زمان در چند جبهه، تصریح کرد که هماهنگی عملیاتی و اجرای عملیات مشترک همواره در دستور کار نیروهای مسلح قرار داشته و این هماهنگی در جریان جنگ اخیر نیز برقرار بوده است. سطح هماهنگی نیروهای مسلح پس از جنگ بیش از پیش تقویت شده و طرح‌های عملیاتی پیش‌بینی و به یگان‌ها ابلاغ شده است.