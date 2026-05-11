رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند ارتش اسرائیل اراضی کشاورزی اطراف روستای طرنجه در حومه قنیطره در جنوب سوریه را با بیش از 10 گلوله خمپاره هدف قرار داده است. دولت سوریه بار دیگر خواستار خروج اسرائیل از تمامی اراضی اشغالی سوریه شده و از جامعه جهانی خواسته است در برابر اقدامات تهاجمی تل‌آویو مسئولیت‌پذیر باشد.

تلویزیون دولتی سوریه «الاخباریه» اعلام کرد ارتش اسرائیل مناطق کشاورزی اطراف روستای طرنجه در حومه استان قنیطره را هدف حملات خمپاره‌ای قرار داده و بیش از 10 گلوله به این منطقه شلیک شده است. براساس این گزارش، ارتش اسرائیل پس از سقوط حکومت بشار اسد طی یک سال گذشته 9 پایگاه نظامی در استان قنیطره ایجاد کرده و حدود 12 هزار هکتار از اراضی این منطقه را اشغال کرده است.

دولت سوریه اعلام کرده است که حملات و یورش‌های اسرائیل به مناطق روستایی قنیطره و درعا و نیز حمله به غیرنظامیان، نقض توافق جداسازی نیروها در سال 1974 به‌شمار می‌رود. دمشق همچنین بار دیگر خواستار خروج اسرائیل از تمامی اراضی اشغالی سوریه شده و از جامعه جهانی خواسته است در برابر اقدامات تهاجمی تل‌آویو مسئولیت‌پذیر باشد.

