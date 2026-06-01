ارتش کویت از حملات موشکی و پهپادی خصمانه به خاک خود خبر داد

ارتش کویت در روز دوشنبه ۱۱ خرداد (اول ژوئن) از وقوع حملات موشکی و پهپادی خصمانه به خاک این کشور خبر داد. ستاد کل ارتش کویت با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال حاضر در حال مقابله با این حملات است و هرگونه صدای انفجار، ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی در رهگیری این حملات خصمانه است.

در همین حال خبرگزاری دولتی کویت نیز گزارش داد که آژیرهای هشدار حمله هوایی در سراسر این کشور به صدا درآمده‌اند. ارتش کویت در بیانیه خود مشخص نکرده است که موشک‌ها و پهپادها از کدام مبدأ شلیک شده‌اند یا اهداف این حملات چه بوده‌اند. برخی رسانه‌های داخلی ایران ویدئوهایی را با عنوان شلیک موشک‌های سپاه از خوزستان به پایگاه نظامی آمریکا در کویت منتشر کرده‌اند.

همزمان سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که یک پایگاه هوایی را که آمریکا از آن برای حمله به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک استان هرمزگان استفاده کرده بود، هدف قرار داده است. در این بیانیه به کشوری که این پایگاه در آن قرار دارد، اشاره‌ای نشده است.

خبرگزاری حکومتی تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به تازگی در مقاله‌ای با محکوم کردن کویت به دلیل واگذاری چهار پایگاه نظامی خود به آمریکا در جریان ایالت متحده پایگاه‌های نظامی متعددی در منطقه خاورمیانه دارد که برخی از آن‌ها تنها چند صد کیلومتر با ایران فاصله دارند. با وجود برقراری آتش‌بس، چندین کشور حوزه خلیج فارس در هفته‌های اخیر از حملات پراکنده و محدود گزارش داده‌اند.

سپاه پاسداران روز دوشنبه ۱۱ خرداد (اول ژوئن) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک پایگاه هوایی مبدأ تجاوز را که به گفته سپاه، آمریکا از آن در حمله به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک استان هرمزگان استفاده کرده بود، هدف قرار داده است. به گزارش سپاه نیوز در این اطلاعیه گفته شده نیروهای هوافضای سپاه این پایگاه را مورد هدف قرار دادند و اهداف پیش‌بینی شده منهدم گردید.

در اطلاعیه سپاه به کشوری که این پایگاه هوایی در آن مستقر بوده، اشاره‌ای نشده است، با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان کویت در همین روز از حملات موشکی و پهپادی به خاک خود خبر داد. در بیانیه خود هشدار داده است که در صورت تکرار تجاوز، پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود و مسئولیت بر عهده آمریکاست.

همزمان فرماندهی ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرد که حملات دفاعی را در روزهای شنبه و یکشنبه علیه مراکز راداری و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادهای ایران در شهر گروک و جزیره قشم انجام داده است. در اطلاعیه سنتکام گفته شده که این حملات در واکنش به اقدامات تهاجمی ایران در زمان آتش‌بس از جمله سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی بر فراز آب‌های بین‌المللی صورت گرفت.

ترامپ گفت در این توافق به‌روشنی و کاملاً صریح آمده است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و روز دوشنبه اول ژوئن با انتشار پستی در شبکه اجتماعی متعلق به خودش، تروث سوشال، با رد گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان درباره جزئیات توافق احتمالی آمریکا با ایران نوشت: در این توافق به‌روشنی و کاملاً صریح آمده است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. سپس در ادامه، با جزئیات فراوان و بسیار قاطع، به جنبه‌های مختلف دیگر موضوع هسته‌ای پرداخته می‌شود.

این گفته ترامپ در حالی است که پیش‌تر شبکه خبری سی‌بی‌اس گزارش داده بود که رئیس جمهور آمریکا اصلاحاتی را در متن تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن اعمال کرده و نسخه جدید از طریق میانجی‌ها برای تأیید به تهران ارسال شده است. در این گزارش گفته شده بود که این سومین باری است که ترامپ در پیشنهاد آمریکا تغییر وارد کرده است.

یک منبع مطلع به سی‌بی‌اس گفته که تغییرات اعمال‌شده از سوی آمریکا نسبتاً قابل‌توجه بوده است، هر چند جزئیات آن هنوز منتشر نشده و هیچ ضرب‌الاجلی نیز برای نهایی شدن توافق تعیین نشده است





