ارتش اسرائیل با ادامه نقض آتشبس، مدرسه محل اسکان آوارگان فلسطینی در نوار غزه را هدف قرار داد که در نتیجه آن پنج فلسطینی زخمی شدند. همچنین، ارتش اسرائیل به تخریب منازل و ساختمانها در اردوگاه آوارگان مغازی در مرکز غزه و در نزدیکی خانهای در دیرالبلح ادامه داد و خسارات مادی جدی وارد کرد. با وجود آتشبس در نوار غزه، ارتش اسرائیل تقریباً هر روز حملاتی را در این منطقه انجام میدهد و گزارشها حاکی از آن است که 981 فلسطینی که بیشتر آنها کودک و زن بودند در حملات اسرائیل از زمان آتشبس جان خود را از دست دادهاند.
ارتش اسرائیل با ادامه نقض آتشبس یک مدرسه محل اسکان آوارگان فلسطینی در نوار غزه را هدف قرار داد که در نتیجه آن پنج فلسطینی زخمی شدند.
در حمله ارتش اسرائیل به مدرسهای که آوارگان فلسطینی در نوار غزه در آن پناه گرفته بودند، علیرغم توافق آتشبس، پنج فلسطینی زخمی شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی از منبعی از خدمات بهداشتی وابسته به وزارت امور کشور غزه، یگان های توپخانه ارتش اسرائیل مدرسه ابوحسین را هدف قرار دادند. در این حمله 5 فلسطینی زخمی شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی از شاهدان عینی، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین در شهر غزه منطقهای را هدف قرار داده است.
در اردوگاه آوارگان مغازی در مرکز غزه، ارتش اسرائیل پس از درخواست از ساکنان برای تخلیه منازل خود، 2 خانه متعلق به خانواده های «العیدی» و «الخمیسی» را بمباران و ویران کرد. به ساختمان های اطراف خانه های مورد هدف آسیب جدی وارد شد، فلسطینی های ساکن در این منطقه بار دیگر به زور آواره شدند. جنگندههای اسرائیل زمینی را در نزدیکی خانهای در دیرالبلح هدف قرار دادند و خسارات مادی جدی در این منطقه وارد شد.
در بخشهای شرقی خان یونس در جنوب غزه، ارتش اسرائیل به تخریب منازل و ساختمانها ادامه داد و صدای انفجارهای شدیدی در منطقه شنیده شد. با وجود آتش بس در نوار غزه در 10 اکتبر 2025، ارتش اسرائیل تقریباً هر روز حملاتی را در این منطقه انجام میدهد. گزارش ها حاکی از آن است که 981 فلسطینی که بیشتر آنها کودک و زن بودند در حملات اسرائیل از زمان آتشبس جان خود را از دست دادهاند
Israel Palestine Armed Forces School Arms Attack Injuries Damage Arms Control Arms Treaty
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
صادرات بیش از ۳ میلیون و ۹۸۱ هزارتن کالا از گمرکات آذربایجانغربیمدیرکل صنعت، معدن وتجارت آذربایجان غربی اظهار کرد: طی ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۳ میلیون و ۹۸۱ هزارتن کالا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار از گمرکات آذربایجان غربی صادرات صورت گرفته است.
Read more »
هشدار برداشت غیرمجاز آب برای ۹۸۱ چاهبه گزارش ایلنا از وزارت نیرو، 'محمد جوانبخت' در نود و هفتمین جلسه کمیته تخصصی سازگاری با کمآبی که با حضور اعضا و نمایندگان دستگاههای ذیربط در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، گفت: قطعاً همه اعضای کارگروه تصدیق میکنند که نباید اجازه دهیم مصارف آب از میزانی که قانون تعیین کرده است، بیشترشود.
Read more »
هشدار برداشت غیرمجاز آب برای ۹۸۱ چاهمعاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه میزان آب مصرفی از آبهای زیرزمینی باید مدیریت شود، گفت: برق ۹۸۱ چاه کشاورزی متخلف که سقف مجاز برداشت آب از منابع آب زیرزمینی را رعایت نکردند، بر اساس تکلیف قانونی قطع میشود.
Read more »
شاخص بورس ۲۰ هزار واحد افزایش یافتبازار بورس امروز روند صعودی نسبت به روز گذشته داشت و شاخص کل با رشد حدود ۲۰ هزار واحدی به یک میلیون و ۹۸۱ هزار واحد رسید.
Read more »
افت ناچیز بورس در بازار امروزشاخص کل بورس در بازار امروز روند نزولی ناچیزی داشت و با ۱۹۵ واحد کاهش به یک میلیون و ۹۸۱ هزار واحد رسید.
Read more »
فعالیت ۲۵۱۱ خادمیار و یاور رضوی در استان مرکزیمدیر کانونهای خدمت رضوی استان مرکزی گفت: هزار و ۹۸۱ خادمیار و ۵۳۰ یاور رضوی در سطح استان در سامانه جامع خادمیاری ثبت شده و فعالیت میکنند.
Read more »